Pozeba vzela večino pridelka breskev, kakijev in tudi marelic

Koliko škode bo v vinogradih?

So bile temperature, ki so se spustile tudi pod minus šest stopinj Celzija, usodne tudi za vinograde.

FOTO: Delo

O pozebi že obvestili občine

Osem stopinj Celzija pod ničlo

Opozorila vremenoslovcev z začetka tega tedna, da bi zaradi nizkih temperatur predvsem v sredo in četrtek lahko pozeblo sadno drevje , so se žal marsikje uresničila. Po do zdaj znanih podatkih je pozeba največ škode povzročila v Vipavski dolini, kjer se je živo srebro danes zjutraj ponekod spustilo vse do minus šest stopinj Celzija, tako da je pozebla večina letošnjega pridelka breskev, kakijev, aktinidije in delno tudi marelic, poroča STA. Mraz je huje prizadel tudi sadovnjake v Posavju.Za oceno letine češenj bo treba počakati še nekaj dni, ker je večina cvetov še v popkih, odprti cvetovi pa so ožgani zaradi mraza. V kmetijski svetovalni službi v Ajdovščini se bojijo, da je pozeba škodo naredila tudi v vinogradih.Kmetijski svetovalec kmetijsko svetovalne službe Ajdovščina Rajko Črv je za STA povedal, da so zaradi nizkih temperatur pozeble vse sadne vrste, ki so v tem času cvetele ali brstele. Natančnejši obseg škode bo viden v prihodnjih dneh, ko se bo nekoliko otoplilo in se bo vegetacija nadaljevala.Podatki na Agro-meteorološkem portalu Slovenije kažejo, da je bilo ponoči v Vipavski dolini zelo mrzlo za mesec april. Meteorološka postaja v Potočah je tako zabeležila okoli -4 stopinje Celzija vse od polnoči naprej, med 5. in 6. uro zjutraj pa se je temperatura spustila celo do -6,6 stopinje Celzija. Na Slapu je bila izmerjena temperatura nekaj višja, kljub temu se je spustila vse do -4,8 stopinje Celzija. O pozebi je kmetijska svetovalna služba že obvestila vodstva prizadetih občinah.Medtem ko v Goriških Brdih tokrat ni bilo hujše pozebe, ki je svoje naredila že v preteklem tednu, ko so v nižjih legah pomrznili kakiji, breskve in jagode, pa se posavski sadjarji bojijo, da so nizke jutranje temperature vse tja do minus osem stopinj Celzija, huje prizadele tako nasade koščičarjev kot drugega sadnega drevja. Škodo se bo v glavnini pokazala prihodnje dni, ko bodo v začetku prihodnjega tedna znane tudi prve ocene škode.