Pozidava Portoroža pred ustavnim sodiščem

Zaplet z referendumom

13 ha zemljišč v Portorožu urejajo trije OPPN. Nekateri so že zaprosili za gradbena dovoljenja.

V Piranu morajo počakati na odločitev ustavnega sodišča

Piran – V piranski občini se že dva meseca krešejo mnenja o nadaljnji pozidavi v občini. Civilna iniciativa Piran želi razveljaviti tri zazidalne načrte v Portorožu (ob Belokriški cesti, Parku cvetja in Med vrtovi), ki jih je prejšnji županobjavil v uradnem listu v času volitev. Zato so sprožili pobudo na ustavnem sodišču, da zadrži in razveljavi odloke o pozidavi 13 hektarov zemljišč. Sinoči pa so svetniki dolgo razpravljali o možnih posledicah take razveljavitve treh OPPN.Načrt, s katerim predstavniki Civilne iniciative Piran rušijo pozidavo Portoroža, je zaskrbel tako številne lastnike parcel kot tudi predstavnike občinske uprave in svetnike, ki se bojijo, da bi lahko tudi piranska občina (po nedavnem primeru izolske občine) postala žrtev visokih odškodninskih tožb lastnikov zemljišč.V portoroškem primeru je položaj veliko bolj jasen, kot je bil v Izoli. Trije OPPN so na območju 13 hektarov predvideli gradnjo 53 različno velikih hiš, parkirišč, parkov, igrišč, širitev cest in ureditev komunalne infrastrukture. Med največjimi lastniki je podjetje Moravia Steel nepremičnine, ki je že marca 2012 od podjetja Istrabenz Turizem za 6,6 milijona evrov kupilo 2,1 hektara veliko območje nekdanje Vrtnarije Portorož. Na treh četrtinah tega zemljišča je Moravia Steel načrtoval gradnjo devetih apartmajskih hiš in manjši hotel. Če jim gradnje ne bi obljubili, zemljišča ne bi kupili za tako velik denar, trdijo lastniki parcel. Poleg Moravie Steela je še veliko drugih manjših lastnikov, ki so parcele kupili (tudi od občine) prav z namenom, da bi tam gradili. Zdaj pa se je zapletlo, kot se v Piranu pogosto.Potem ko je občinski svet po daljšem postopku poleti lani sprejel tri sporne odloke, ki omogočajo ureditev velikega dela Portoroža, je civilna iniciativa napovedala zbiranje podpisov za naknadni referendum. Župan Peter Bossman je kljub zbiranju podpisov ugotovil, da pobuda volivcev o referendumu ni bila vložena, in naročil objavo odlokov. Toda predstavniki civilne iniciative so na upravnem sodišču dosegli, da odločitev tedanjega župana ni bila zakonita, in sodišče je zadevo vrnilo v ponovni postopek. Novi županpa je s svojimi svetovalci januarja letos ocenil, da referenduma ni več mogoče razpisati, ker bi razpravljali o že veljavnih odlokih.Predstavnik Civilne iniciative Piranje zaradi takšne ugotovitve hotel občinskemu svetu predlagati, naj razveljavi tri sporne odloke o možni zidavi v Portorožu, vendar so mu v občinskih pravnih službah pojasnili, da svetniki ne morejo preprosto na eni seji razveljaviti odlokov, temveč je treba za njihovo razveljavitev izpeljati podoben postopek, kot so ga ubrali pri njihovem sprejemanju.Ker je civilna iniciativa zelo uporna in trdi, da bi morali občinski organi (z nadzornim odborom vred) začeti postopek ugotavljanja suma zlorabe položaja za Petra Bossmana, so pobudo o zadržanju in razveljavitvi odlokov poslali tudi ustavnemu sodišču. To je od občine razmeroma hitro zahtevalo, da se v desetih dneh izreče o teh zahtevah. Tukaj pa nastopi velika dilema vladajoče koalicije v piranskem občinskem svetu, ki se po eni strani boji, da bi zaradi razveljavitev odlokov občinski proračun utrpel visoke odškodninske tožbe. Hkrati pa niso povsem prepričani, da civilna iniciativa res uživa visoko podporo med občani, saj v fazi postopka sprejemanja odlokov ni bilo resnih ali večjih nasprotovanj ali pomislekov. Zato, ker imajo svetniki samo še jutri čas, da odgovorijo ustavnemu sodišču, so pooblastili župana Zadkovića, da skupaj s svetovalci in najetimi pravnimi strokovnjaki kar najbolj utemeljeno odgovori ustavnemu sodišču.Malokdo verjame, da bo ustavno sodišče razveljavilo sporne odloke, možno pa je, da bi zahtevalo njihovo zadržanje in dokončanje začetega postopka za pripravo referenduma. V civilni iniciativi pa niso več prepričani, da bi s pobudo za referendum uspeli, saj lani spremenjeni občinski statut zahteva, da morajo za veljavnost občinskega naknadnega referenduma doseči vsaj 20-odstotno podporo vseh volivcev v občini.