Pozitivna čezmejna zgodba za manjšino

»Tako imenovani padec meje je za italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem zagotovo pozitivna zgodba. Res pa je, da moramo to okrepljeno zavest o enotnosti zdaj še nadgraditi s kulturnim in gospodarskim sodelovanjem,« meni Aljoša Curavić, odgovorni urednik Radia Capodistria, ki je obenem tudi književnik in publicist.

»Največja prednost ukinitve fizične meje, ki je nenaravno ločevala Istro, je ta, da bomo lahko spet zaživeli kot enovita regija. Ne glede na to, ali smo v Sloveniji, na Hrvaškem ali v Italiji,« meni Maurizio Tremul, predsednik Italijanske unije (Unione Italiana), organizacije, ki povezuje in predstavlja Italijane v Sloveniji in na Hrvaškem. Kot poudari, ne gre le za okrepitev pripadnikov manjšine, ki jih odslej nobena meja ne bo več ločevala od matične države, temveč za pridobitev celotnega istrskega prostora, ki se bo lahko razvijal s skupno vizijo regionalne pripadnosti, upoštevajoč njen multikulturni značaj.