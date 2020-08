Devet novih okužb in ena smrtna žrtev

Povratek otrok v celjski vrtec

V Sloveniji so včeraj potrdili devet novih okužb s koronavirusom, testirali pa so 890 oseb. Umrla je še ena okužena oseba, so na twitterju sporočili z Vlade RS, kar pomeni, da je pri nas doslej umrlo 123 okuženih z novim virusom. V bolnišnicah se zdravi 22 oseb s covidom-19, dve osebi pa potrebujeta zdravljenje v enoti intenzivne terapije.V Domu starejših Hrastnik so včeraj zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odvzeli 111 brisov med oskrbovanci in zaposlenimi. Odvzeti brisi so pokazali okužbo pri treh oskrbovancih doma, vsi odvzeti brisi zaposlenih pa so bili negativni. Umrla je še ena oskrbovanka doma, skupno število umrlih od izbruha okužbe 10. julija se je zato povzpelo na štiri.Rezultati včerajšnjih testiranj so po oceni vodstva doma optimistični in spodbudni. Zunaj doma sta bila odvzeta dva brisa, oba sta bila negativna.Zaradi sprememb v zdravstvenem stanju so bili trije okuženi oskrbovanci hospitalizirani, saj so zdravniki ocenili, da potrebujejo bolnišnično oskrbo. Ena oseba je bila odpeljana v ljubljanski klinični center, dve pa v mariborskega. Zdravstveno stanje preostalih obolelih oskrbovancev, ki so nastanjeni v rdeči coni v domu, je po zadnjih podatkih stabilno.Do danes so bile v domu potrjene okužbe pri 48 oskrbovancih in 11 zaposlenih. Ozdravela sta po dva zaposlena in oskrbovanca.Domu kadrovsko pomoč še vedno nudijo zaposleni iz različnih slovenskih domov za starejše. Delovnemu procesu v domu sta se pridružili tudi sanitarna inženirka in diplomirana medicinska sestra, ki bosta ocenili delovanje že sprejetih ukrepov oziroma podali oceno, kje so možne izboljšave. Prav tako bosta izobraževali zaposlene.V enoto Center celjskega vrtca Tončke Čečeve, ki so jo 27. julija zaprli zaradi okužb z novim koronavirusom, sta se danes od 23 otrok, ki so bili v karanteni od 22. julija, vrnila dva. Vse tri strokovne delavke z odrejeno karanteno so šle na dopust, je za STA danes povedala ravnateljica vrtca. Da sta se v vrtec iz karantene vrnila le dva otroka, je po njenem posledica letnih dopustov staršev.O novih okužbah ne poročajo niti iz vrtca v Rogaški Slatini, kar pomeni, da je v karanteni od prejšnjega tedna 41 otrok in šest strokovnih delavcev.