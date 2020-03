FOTO:Poziv infektologov: Čim manj druženja, virus ni primerljiv z gripo

Predstojnik Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijoje na včerajšnji popoldanski novinarski konferenci predstavil poziv infektologov, o katerem je dejal, da je izrazito konstruktiven. »Ne želimo si scenarija Italije. Vemo, da je kar nekaj dobrih praks, in po mojem je pametno, da temu sledimo.«Bistvo predloga infektologov je, da se javno življenje ustavi za 14 dni. » Virus je verjetno bolj nalezljiv, kot si predstavljamo. Ni nujno, da oboleli zelo veliko kašlja. Torej imamo tudi primere, ko se okužba prenese z bolnika z minimalnimi težavami. Če smo sprva to primerjali z gripo, pa zdaj poudarjamo, da sta ti dve bolezni neprimerljivi, ker je pri koronavirusu kužnost veliko večja,« je dejal.Država se seveda ne more povsem ustaviti, a če je možno, naj državljani ostanejo doma in naj ne uporabljajo javnega prevoza. »Bližnji kontakti so nevarni. Zdaj bo ogromno mladine ostalo doma in žal moram reči, naj uporabljajo družbena omrežja,« je dodal.Vsem je priporočil, naj spremljajo navodila na spletni strani NIJZ in naj pomagajo tistim, ki niso kos internetu. Poudaril je, da je tu pomembna odgovornost vsakega posameznika, saj je od tega odvisno, kako ranljiva bo družba.»Apel je pomembno upoštevati predvsem zato, ker vidimo, da se stanje vsak dan eksponentno slabša. Najprej smo mislili, da je virus zelo oddaljen, na Kitajskem, žal smo ga dobili od sosedov,« je opisal. »Mislim, da je še čas, da ukrepamo. Resda moramo biti optimistični, ampak tudi realni. Skratka, apel: čim manj druženja,« je še dodal.