Poziv k nadaljevanju skupne evropske zgodbe 

Komisarka Bulc: EU je na izzive odgovorila uspešno

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier se v Sloveniji mudi na dvodnevnem uradnem obisku. FOTO: Roman Šipić

Ljubljana - »Evropa nas zdaj potrebuje, potrebuje naš glas,« je na koncertu ob dnevu Evrope na ljubljanskem Kongresnem trgu dejal predsednik republike. Skupaj z nemškim predsednikomin evropsko komisarkoje državljane k udeležbi na prihajajočih evropskih volitvah.Nemški visoki gost, ki se v Sloveniji mudi na dvodnevnem obisku, je deveti maj opisal kot »čas za praznovanje, pa tudi spominjanje, da nekatere stvari niso samoumevne in večne, zlasti mir, demokracija in dobrososedski odnosi«. »Zato smo tu skupaj Evropo,« je povedal Steinmeier.Predsednika Slovenije in Nemčije sta zbrane v središču Ljubljane spomnila na pismo, v katerem sta skupaj s še 19 predsedniki in predsednicami držav članic Evropske unije pozvala k udeležbi na majskih volitvah v evropski parlament Udeležence proslave je nagovorila tudi slovenska evropska komisarka Violeta Bulc in izpostavila, da se danes lahko veselimo dobrih rezultatov EU. Brezposelnost pada, povprečna plača se je dvignila, gospodarstvo pa je po obsegu spet večje kot pred krizo.Kljub težavam, v katerih se je znašla EU, od begunske krize, terorizma, podnebnih sprememb, brexita, pa tudi »Trumpove podobe sveta«, ni prišlo do razkroja povezave, ampak je EU na vse izzive odgovorila uspešno in iz njih izšla močnejša in še jasnejšo zavezo po skupnem sodelovanju, je poudarila komisarka in pozvala k zaupanju v institucije EU.K temu je pozval tudi Steinmeier. »Kdor si želi močno Evropo, potem potrebuje tudi močne institucije, močan Evropski parlament. Zato pojdite na volitve,« je še pozval.