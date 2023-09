Poziv k zaustavitvi zakona za preoblikovanje Vzajemne

V nadaljevanju preberite:

Nobene potrebe ni za preoblikovanje Vzajemne zavarovalnice v delniško družbo. Gre za ponovitev dogajanja iz leta 2006, ko je to hotela narediti elita finančnikov in tako sprivatizirati edino slovensko vzajemno zavarovalnico, kar je državni zbor v zadnjem trenutku preprečil. Tokrat je vlogo finančne elite prevzela vlada.

To je povzetek današnjih pogovorov z nekaterimi vodilnimi strokovnjaki pred jutrišnjim začetkom obravnave zakona o preoblikovanju Vzajemne v državnem zboru.

»V Evropi je 800 vzajemnih družb. Slovenija bo z ukinitvijo edine vzajemne zavarovalnice, če se bo to zgodilo, naredila korak nazaj,« je dejal dr. Šime Ivanjko, eden redkih strokovnjakov za zavarovalniško pravo pri nas. Vzajemne zavarovalnice so sodoben trend v svetu. Za zavarovance so ugodnejše, saj tako organizirana zavarovalnica ne izplačuje dobičkov, ampak denar vlaga v svoje rezerve, kar jo krepi, za zavarovance pa lahko zagotavlja boljšo in cenejšo storitev.