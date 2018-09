Poziv k zdravi prehrani in redni telesni dejavnosti

»Pozivamo k obljubi za zdravo srce, da se bomo prehranjevali na zdrav način, da bomo redno telesno dejavni in da bomo rekli ne kajenju,« piše na plakatu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ob letošnjem svetovnem dnevu srca, ki je vsako leto 29. septembra, tokrat v soboto.



Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši povzročitelj smrti na svetu. Zaradi njih prezgodaj umre 17,5 milijona ljudi na leto, do leta 2030 pa naj bi se to število povečalo že na 23 milijonov, opozarjajo v društvu. Prizadevajo si, da bi se do leta 2025 vsaj za četrtino zmanjšala prezgodnja umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni.



Letošnja osrednja tema, ki jo je pripravila Svetovna zveza za srce (WHF), katere član je tudi slovensko društvo, je, kaj lahko v tem trenutku naredimo za zdravje svojega srca in srca drugih. Pomirja namreč dejstvo, da je večino srčno-žilnih bolezni mogoče preprečiti s preprostimi spremembami v načinu življenja.



Če se izognemo glavnim dejavnikom tveganja, to so visok krvni tlak, previsoke vrednosti holesterola, trigliceridov, sladkorja v krvi, kajenje, nezadostna telesna dejavnost, nezdravo prehranjevanje in stres, lahko preprečimo vsaj 80 odstotkov prezgodnjih smrti.



Za ozaveščanje in spodbudo k zdravemu načinu življenja v tem mesecu pripravljajo po vsej Sloveniji več pohodov in prireditev. Osrednja bo v soboto od 9. do 13. ure na Prešernovem trgu v Ljubljani. Gorenjska podružnica društva pa na ta dan vabi na srečanje v Kranjski Gori. Poleg zgibanke letos predstavljajo tudi brošurico o hoji in o oblikah (pri)srčnega spodbujanja h gibanju.