Poziv k zdravju in razumu

Nazarje – »Zbrali smo se, da opozorimo na pravico do učinkovitega zdravstvenega sistema, ki nam kot državljanom pripada,« je več sto, morda petsto zbranih na protestnem shodu pred Zdravstvenim domom Nazarje nagovorila Vera Slokan iz Civilne iniciative za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov. Ustanovili so jo pred dvema tednoma na pobudo zveze devetih društev upokojencev Zgornje Savinjske doline, ker so prebivalcem tukajšnjih sedmih občin s 1. majem obseg zdravstvenih storitev močno skrčili.



Že marca so ZD Nazarje zapustili dva zdravnika in ena zdravnica, menda nezadovoljni nad odnosi, zdaj pa so domačinom raztegnjene doline z gorskimi zaselki ukinili še 24-urno zdravniško dežurno službo, nujno medicinsko pomoč oddali v Velenje in ukinili pulmološko ambulanto. »Imeli smo 8 ali 9 zdravnikov, zdaj vseh več ni, posebej starejši so izgubili svojega družinskega zdravnika,« je povedal Zvone Zupan iz civilne iniciative.



Iniciativa, ki ima podporo tudi med tukajšnjimi gasilci, zahteva odstop vodstva ZD Nazarje na čelu z direktorico Darjo Es in njeno odgovornost za dolgoletno izgubo, ponovno uvedbo 24-urne zdravniške dežurne službe vse dni v tednu, od županov občin ustanoviteljic, torej Nazarij, Mozirja, Rečice ob Savinji, Gornjega grada, Ljubnega ob Savinji, Luč in Solčava pa, da presežejo svoje posamične interese in uredijo delovanje zavoda. Že 12 let se ne morejo dogovoriti, kje bo nov zdravstveni dom in njegov sedež, vodstvo sedanjega pa vsako leto prideluje izgubo. Pričakujejo tudi, da bo ministrstvo za zdravje opravilo strokovni nadzor delovanja vodstva zavoda.