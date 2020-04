Pozivi k evropskemu skladu za okrevanje

7.15 Evropska komisarja pozivata k evropskemu skladu za okrevanje, ki bi izdajal dolgoročne obveznice

7.04 Priprava drugega zakonskega svežnja, danes s sindikati

Evropska komisarja za notranji trg in gospodarstvoinsta pozvala k vzpostavi evropski sklad za okrevanje, ki bi lahko izdajal dolgoročne obveznice. Breton in Gentiloni izpostavljata, da Evropa, soočena z eno največjih tragedij v minulih desetletjih, nima druge izbire, kakor da pokaže enotnost in solidarnost, ter da narava in razsežnost krize covida-19 kličeta po zgodovinski mobilizaciji tako članic EU kot EU v smislu upravljanja, odločenosti in virov.Komisarja sta izpostavila nemški načrt za dodatno zadolževanje v višini 356 milijard evrov, ki predstavlja deset odstotkov nemškega bruto domačega proizvoda (BDP). Če bi teh deset odstotkov preslikali na raven EU, bi to pomenilo dodatne finančne izdatke v višini 1500 do 1600 milijard evrov, ki bi jih bilo treba vbrizgati neposredno v gospodarstvo, kar pa terja dodatna orodja, ki bodo vsaki članici zagotovila enak in pravičen dostop do zadolževanja, potrebnega za financiranje načrta za okrevanje. STAVladne delovne skupine pripravljajo predloge za pripravo drugega svežnja interventnih ukrepov za blažitev posledic epidemije koronavirusa. V soboto so svoje ideje in predloge podali gospodarstveniki, danes popoldne jih bodo vladnim predstavnikom na Brdu pri Kranju predstavili še sindikati. Pet delovnih skupin, ki jih je vlada oblikovala za pomoč pri pripravi drugega protikoronskega svežnja, do četrtka pripravilo poročilo s predlogi, na podlagi katerega bo svetovalna skupina pripravila predlog smernic za sveženj. Drugi paket bi moral biti uveljavljen do konca aprila, je povedal uradni govorec vlade. STA