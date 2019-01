Pozivi k razrešitvi Dejana Prešička in pisma podpore

V pričakovanju odločitve predsednika vlade Marjana Šarca o usodi ministra za kulturo Dejana Prešička, ki naj bi bila znana v začetku prihodnjega tedna, se vrstijo pozivi k razrešitvi ministra – na to apelira tudi hišni sindikat ministrstva za kulturo –, prihajajo pa tudi številna pisma podpore.



Predsednik sindikata delavk in delavcev ministrstva za kulturo (SDDMK) Gregor Lesjak v odprtem pismu premieru sporoča, da z ministrom »ne morejo več sodelovati« in da naj ga »nemudoma zamenja«. Lesjak meni, da minister izrecno zanika neprimerne odnose z nekaterimi sodelavci oziroma tovrstne navedbe označuje za neresnične, zato je izgubil vso kredibilnost. Zaprosili so tudi za asistenco zagovornika načela enakosti in varuha človekovih pravic.



Minister odgovarja, da ima sindikat kot zastopnik uslužbencev na ministrstvu vso pravico predsedniku vlade posredovati pismo s svojimi videnji. Na informacije o bojkotu predvidenega zbora delavcev v ponedeljek pa Prešiček odgovarja, da »že vseskozi vzpostavlja dialog z zaposlenimi, ob ponedeljkih ima med drugim redne tedenske sestanke z direktorji direktoratov in vodji služb in tudi ta ponedeljek se bo vodstvo ministrstva napovedanega sestanka z uslužbenci udeležilo in nadaljevalo pogovore.«



Na konflikt z ministrom je v četrtek v oddajah na TVSLO in Planet TV opozorila tudi nekdanja ministrica za kulturo Andreja Rihter, zdaj direktorica mednarodnega Foruma slovanskih kultur. Do konflikta med njo in ministrom naj bi prišlo na Mednarodnem kulturnem forumu lani novembra v Sankt Petersburgu. Včeraj je za Delo dejala, da jo je minister »zelo grobo, tudi z grožnjami, ozmerjal v javnosti.« Na vprašanje, ali ni v ozadju tudi spor zaradi revizije poslovanja Foruma za obdobje zadnjih petih let, saj naj bi obstajali utemeljeni sumi o netransparentni porabi sredstev, pa je Rihterjeva dejala, da se revizije ne boji. Podpora ministrovemu delu

Je pa minister včeraj prejel tudi številne izraze podpore, med drugimi tudi vodstva ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet, ki ga po Prešičkovem odhodu kot vršilka dolžnosti direktorice vodi Polona Češarek. Direktor SNG Maribor Danilo Rošker je dejal, da se sicer ograjujejo od morebitne ministrove neprimerne komunikacije z zaposlenimi, vendar so se za podporo odločili, ker so po dolgem času dobili sogovornika, ki je bil pripravljen sistemsko odpraviti anomalije.



»Prvič imamo na tem položaju nekoga, ki se energično in pospešeno loteva reševanja problemov«, pa meni urednik in pisatelj Orlando Uršič. Skladatelj Milko Lazar je zapisal, da se verjetno »večina državljanov ne zaveda, kako pomemben je primer ministra Prešička – če pade, bo padla tudi pot nujnih sprememb na bolje v naši družbi«. Podobne apele so na predsednika vlade in na javnost naslovili še nekateri drugi kulturniki, predvsem glasbeniki, pa tudi ustvarjalci na drugih področjih, recimo gledališki režiser Eduard Miler.



Klemen Ramovš, glasbenik in organizator glasbenih festivalov in prireditev, je opozoril na eno prvih ministrovih potez, da za svojo svetovalko imenuje Jadranko Plut, nekdanjo predsednico društva nevladnega kulturnega sektorja Asociacija. »Minister Prešiček je s tem dal vedeti, da namerava začeti uvajati drugačen kulturni model, kjer bodo vsi štirje stebri slovenske kulture, to so institucije, nevladni sektor, samozaposleni ter ljubiteljske dejavnosti v vsaj nekoliko bolj enakopravnem položaju kot doslej«, je dejal Ramovš. Podobnega mnenja je direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek, ki je izpostavil še Prešičkove prioritetne naloge za decentralizacijo kulture in debirokratizacijo ter reformo razpisnih postopkov.