ZSKOK: pozivi, naj tako pomemben zakon ne gre po nujnem postopku

Poslanske skupine koalicije so pripravile dopolnila na več kot polovico členov predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (ZSKOK). Vendar obsežen seznam amandmajev, ki so jih vložili tik pred zdajci, ni bil poglavitni razlog za prestavitev seje parlamentarnega odbora za pravosodje, na kateri bi začeli obravnavo zakona. Opozicija je to dosegla s poslovniškim manevrom in apelom, naj predlog ne gre po nujni, ampak po redni proceduri, za kar se zavzemajo praktično vsi vpleteni.