Pozivi za ukrepe za ukrajinske begunce in otroke v revščini

V nadaljevanju preberite:

Ciljna podpora ljudem, ki so zaradi ruske agresije zbežali iz Ukrajine, naraščajoča revščina otrok in širjenje sovražnosti je Agencija EU za temeljne pravice (FRA) prepoznala kot ene najbolj skrb vzbujajočih izzivov na področju varstva človekovih pravic v Evropi leta 2022. Pri nekaterih vprašanjih so opozorili tudi na stanje v Sloveniji.