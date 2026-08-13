Poznalo se bo upokojencem, espejem in bolje plačanim

Predvidoma 1. septembra bodo pobudniki referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije lahko začeli zbirati 40.000 overjenih podpisov za to, da se bodo o rešitvah, ki jih prinaša, lahko izrekali volivci. Pričakovati je intenzivno kampanjo z obiljem floskul, tudi o razbremenitvi gospodarstva in prebivalstva ter o razvoju. Katere določbe konkretno pa to prinašajo? In komu? Po pregledu določil, ki jih poudarjajo pisci zakona, lahko ugotovimo, da bodo nekatere skupine nedvomno imele korist, za dobršen del prebivalstva pa kakšnih občutnih pozitivnih učinkov ne bo.

Ustavno sodišče je prejšnji teden odpravilo sklep državnozborske večine, da referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni dopusten. Ker ta z omnibus tehniko spisani zakon posega na toliko področij in nekatera celo sistemsko preureja, je dovoljeno, da se o njem povpraša ljudstvo, bi lahko nekako strnili utemeljitev ustavnih sodnikov, zakaj omejitev, ki jo predvideva 90. člen ustave glede predpisov, ki urejajo davke, v tem primeru ne velja.