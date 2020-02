FOTO:Poznič: Kultura v teh norih časih povezuje in združuje

Zoran Poznič, minister za kulturo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Kultura in umetnost sta vezivo naroda

Matjaž Rakovec, kranjski župan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jure Eržen/Delo

Stojan Kerbler, fotograf in prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, in Milko Šparemblek, koreograf in plesalec ter prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ob zaključku slovenskega kulturnega praznika je v Prešernovem gledališču Kranj potekal tradicionalni Shod muz na kranjskem Parnasi. Zbrane na srečanju s Prešernovimi nagrajenci je nagovoril minister za kulturo, ki je poudaril, da kultura, ki povezuje in združuje, predstavlja dober obet za prihodnost v teh norih časih.Poznič je ob poklonudejal, da naš veliki pesnik ni samo temelj, kdo smo bili in kaj smo, temveč je tudi »zelo dober obet za naprej v teh norih časih, ko vrednosti na vseh področjih izgubljajo svoj pomen in smisel«. Poznič je poudaril, da je v teh časih, ko včasih niti ne vemo, kaj je res in kaj ni, kultura tista, ki lahko združuje in poveže skupino ljudi.»In mi smo taka skupina ljudi, ki se zna združevati okrog naše misli, naše kulture, naše kreativnosti, našega vsakodnevnega ponovnega merjenja, primerjanja, odkrivanja, revalorizacije vsega tega, kaj smo, česa smo sposobni in kaj si v resnici želimo,« je dejal minister. »Zato so vsi nagrajenci, z vsemi nami skupaj, obet, da kot skupnost imamo možnost tudi v 21. stoletju,« je v kratkem nagovoru sklenil Poznič.Kranjski županje poudaril, da sta umetnost in kultura tisto vezivo, ki povezuje narod, ki je ohranil jezik in si izboril državo. Spregovoril je o tem, da kultura nima meja, da si kulture ne more lastiti nihče, doma ni v nobenem središču, nima prestolnice in tudi province ne. Prešernovi nagrajenci ste meje province zdavnaj zravnali, obzorja pa razširili in odprli,« je nagrajence nagovoril Rakovec in dodal, da če bi kulturo in njene ustvarjalce lahko omejili, bi prej ali slej izginili v kalupu, ker tega nočemo in ne moremo storiti, pa vse šablone odpadejo in ostanejo želje po iskanju.Umetniki imajo izredno lastnost, da se znajo čuditi in s čudenjem pogledati svet ter nam s svojimi stvaritvami to čudenje tudi podati, pa je povedala predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada, ki se ji je po petkovem večeru in po štiriletnem mandatu v odboru ponovno vzbudilo upanje, da ima smisel delati umetnost, da smo narod, ki zna to čudenje sprejemati.Sobotno druženje z nagrajenci, ki so dobili najvišja državna priznanja s področja kulture in umetnosti, je vodila publicistka in novinarkaV pogovoru so o svojem delu spregovorili Prešernov nagrajenec fotografin nagrajenci Prešernovega sklada prevajalka, akordeonist in skladatelj, igralka, režiserter oblikovalec. Dogodka pa se zaradi drugih obveznosti nista mogla udeležiti Prešernov nagrajenec, koreograf in plesalecin prejemnik nagrade Prešernovega sklada, kostumograf