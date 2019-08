Pozor: Med vikendom bo gneča v Istri

Preden se odpravite na pot/morje je v izogib slabi volji priporočljivo preveriti najnovejše prometne informacije in stanje na mejnih prehodih. FOTO: PU Novo Mesto

Največ del na štajerski avtocesti

Tudi ta konec tedna, vključno s ponedeljkom, lahko na slovenskih cestah pričakujemo veliko turistov. Kot poročajo na DARS-u, bo poleg že standardnega gostega prometa med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri vožnje zaradi kolektivnih dopustov v Italiji močno povečan tudi promet v Istri ter na avtocesti A1 med Italijo in Madžarsko.Pri vstopu v državo bodo na meji s Hrvaško najbolj obremenjeni avtocestni mejni prehod Gruškovje ter na cestah v Istri mejni prehodi Sečovlje, Dragonja, Starod in Jelšane.Tudi danes je treba na nekaterih mejnih prehodih malenkost čakati. Trenutno je najdaljša čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje, kjer se pri vstopu v Slovenijo čaka do ene ure, medtem ko se na mejnem prehodu Dragonja pri vstopu v državo čaka do pol ure.Preden se odpravite na pot/morje je zato v izogib slabi volji priporočljivo preveriti najnovejše prometne informacije in stanje na mejnih prehodih.Najbolj sveža informacija prometno-informacijskega centra za državne ceste (PIC) pa je, da je zaradi okvare vozila na vzhodni ljubljanski obvoznici, v predoru Golovec zaprt vozni pas proti razcepu Malence.Kot še pišejo na PIC-u, bodo med vikendom in tudi drugi teden na slovenskih cestah (morebitno) nejevoljo med vozniki povzročala tudi dela na cestah.- Na štajerski avtocesti bo na območju cestninske postaje Kompolje v soboto promet potekal samo po enem prometnem pasu proti Mariboru med 6. in 15. uro, v smeri Ljubljane pa med 12. in 21. uro.- Na ljubljanski severni obvoznici je zaprt izvoz Nove Jarše iz smeri Kosez na Šmartinsko cesto, predvidoma do 18. 8.. Zaprta je tudi Clevelandska ulica med Jarško in Šmartinsko cesto.- Zaprta je regionalna cesta Sneberje - Ljubljana, Šmartinska cesta, med cestama Trbeže in Sneberskocesto.- Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 19. avgusta zaprt priključek Krtina v obe smeri. Izvoz in uvoz Slovenske Konjice iz smeri Maribora proti Ljubljani je ponovno odprt.- V nedeljo bo med 6. in 18. uro zaradi asfaltiranja zaprta cesta Kranj - Škofja Loka v Zgornjih Bitnjah.