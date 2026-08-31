  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Pozor, na šolske poti se vrača na tisoče otrok

    Policija bo predvsem prvi teden pouka umirjala promet in izvajala poostren nadzor v okolici šol. V prometu so otrokom najpomembnejši zgled starši.
    Policisti bodo skupaj z nevladnimi organizacijami v prvih dneh pouka zagotavljali varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Fotografija je arhivska. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Policisti bodo skupaj z nevladnimi organizacijami v prvih dneh pouka zagotavljali varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Fotografija je arhivska. FOTO: Jože Suhadolnik
    Staš Ivanc
    31. 8. 2026 | 13:25
    31. 8. 2026 | 14:01
    4:56
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V šolske klopi se z novim šolskim letom danes vrača na tisoče otrok in mladostnikov. Policija bo predvsem prvi teden pouka umirjala promet na izpostavljenih mestih ter izvajala poostren nadzor v okolici šol. Policisti bodo opravljali meritve hitrosti, nadzirali pravilno ustavljanje in parkiranje ter preverjali uporabo varnostnega pasu. Posebno pozornost bodo namenili tudi stanju enoslednih vozil, s katerimi se vozijo otroci, in preverjali tehnično brezhibnost vozil, s katerimi izvajajo organizirane prevoze otrok.

    image_alt
    Več prometa ob začetku šole, a tudi več nadzora

    Kakor poudarjajo pri agenciji za varnost prometa (AVP), ki tudi letos izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra, njen namen pa je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu, so najmlajši udeleženci v prometu slabše vidni, pozneje zaznajo vozila​, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok.

    Njihovo pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki morajo zato predvideti njihovo ravnanje, jim omogočiti varno prečkanje ceste ter prilagoditi hitrost razmeram: ob otroku ob cesti morajo vedno zmanjšati hitrost in biti pripravljeni na ustavitev.

    image_alt
    Začenja se akcija Varno v šolo: voznike pozivajo k večji previdnosti

    Za večjo vidnost in varnost prvošolcev bodo pri AVP slovenskim občinam razdelili več kot 18.200 kresničk, v prvih dneh pouka pa bodo prostovoljci varovali šolske poti na nevarnejših odsekih ter opozarjali voznike na previdnejšo vožnjo. Nekateri bodo spremljali otroke tudi na avtobusih, jih učili o pravilnem ravnanju in opozarjali na uporabo varnostnega pasu, kjer je ta na voljo.

    Varne šolske poti

    V sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije so pri AVP razvili tudi nov spletni portal Varne šolske poti, ki omogoča vnašanje šolskih poti ter nevarnih in problematičnih točk šolam, članom občinskih svetov za preventivo ter občinam.

    V preventivnih akcijah sodeluje tudi Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), ki je začela že 11. kampanjo Še 365 dni!, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avto-moto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok v prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Kakor poudarjajo pri AMZS, lahko k večji prometni varnosti s svojim ravnanjem prispeva vsak, pri čemer sta ključna predvsem strpnost in medsebojno spoštovanje vseh udeležencev v prometu.

    Začetek šolskega leta je čas, ko morajo biti vozniki na otroke na cestah še posebej pozorni, vendar to ne sme trajati le prvih nekaj septembrskih dni. Fotografija je arhivska. FOTO: Voranc Vogel
    Začetek šolskega leta je čas, ko morajo biti vozniki na otroke na cestah še posebej pozorni, vendar to ne sme trajati le prvih nekaj septembrskih dni. Fotografija je arhivska. FOTO: Voranc Vogel

    Začetek šolskega leta je čas, ko morajo biti vozniki na otroke na cestah še posebej pozorni, vendar to ne sme trajati le prvih nekaj septembrskih dni. Otroci se z začetkom šolskega leta znova vključujejo tudi v različne popoldanske dejavnosti, zato morajo biti vozniki nanje pozorni ves čas. Pri AMZS opozarjajo na vidnost pešcev, kolesarjev, uporabnikov skirojev ter drugih oblik mikromobilnosti. Svetla in odsevna oblačila ter odsevniki lahko pomembno prispevajo k temu, da jih vozniki pravočasno opazijo.

    Pri prometnem vedenju so otrokom najpomembnejši zgled odrasli, predvsem starši. Otroka je treba pred začetkom samostojne poti večkrat spremljati in z njim izbrati najvarnejšo pot, ki ni nujno najkrajša. Pri tem je pomembno, kakšen zgled so jim starši. Če med vožnjo uporabljajo telefon, nepravilno prečkajo cesto ali ustavljajo avtomobil na pločniku oziroma tik ob prehodu za pešce, otrokom težko razložijo, kako naj se vedejo v prometu.

    image_alt
    Varno v šolo: največja nevarnost za otroka je lahko kar slab zgled staršev

    Oglasilo se je tudi ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, ki je pozvalo občine, naj v prvih dneh pouka v neposredni bližini šol, avtobusnih in železniških postaj ter postajališč omejijo izvajanje del, ki bi lahko ovirala promet ali vplivala na varnost otrok. Na ministrstvu si želijo, da bi bila njihova pot v šolo čim bolj varna, javni potniški promet bi tudi v prometno najbolj obremenjenih prvih septembrskih dneh potekal čim bolj nemoteno. Poziv se nanaša predvsem na sanacije in vzdrževalna dela na cestah, košnjo trave in obcestnih površin, urejanje okolice ter druga strojna in komunalna dela, zaradi katerih nastajajo zapore, zožitve vozišč ali povečano gibanje delovnih strojev.

    Skrb za varne šolske poti se 1. septembra ne konča, ampak se mora nadaljevati vsak dan v letu. Zatorej: slušalke iz ušes, telefon iz rok, oči na peclje in pamet v roke!

    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji 2026

    Vuelta 2026, deveta etapa: Roglič napada rdečo majico

    Dirka po Španiji: kolesarje danes čaka skoraj pet tisoč višincev. Zaključni vzpon bo dolg več kot dvajset kilometrov, pred nami je tako ena od odločilnih etap.
    30. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    9. etapa

    Masu etapa, Roglič tretji

    Enric Mas je zmagal na krilih rdeče majice. Roglič se je utrdil na 2. mestu.
    Miroslav Cvjetičanin 30. 8. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Islandija

    Islandci zavrnili EU, kaj to pomeni za Balkan, kaj za druge?

    Na referendumu na Islandiji zmaga nasprotnikom obnove pogajanj o pristopu k EU. Zakaj Islandija znova obrača hrbet Bruslju?
    30. 8. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Primož Roglič bo še dihal za ovratnik rdeči majici

    Enric Mas v 9. etapi potrdil, da je najmočnejši po Pogačarjevem odstopu, a zasavski orel ni daleč za njim.
    Miha Hočevar 30. 8. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

    Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
    28. 8. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

    Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

    Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    V LJUBLJANI

    Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

    Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Od kakovosti do tržne moči podjetij

    Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Oddaljeni trgi

    Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

    Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
    Milka Bizovičar 28. 8. 2026 | 04:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Financiranje podjetij

    Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

    Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

    Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
    Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
    Preberite več

    Več iz teme

    prometvarnost v prometupolicijaprvi šolski danpreventivna akcija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Cene elektrike

    Gen-I zamrznil cene elektrike do konca 2027

    Največji dobavitelj elektrike gospodinjstvom bo sedanje cene ohranil še vse prihodnje leto, kar pa ne velja tudi za vse druge postavke na računu.
    31. 8. 2026 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Jakov Fak z uspešnimi pripravami, za novo leto bo na Pokljuki

    Slovenska biatlonska reprezentanca po napornih, a učinkovitih pripravah že pogleduje proti prvim tekmam. Na Pokljuki tokrat za novo leto.
    Matic Rupnik 31. 8. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Karim Benzema

    Je to konec velike kariere Karima Benzemaja?

    Pri 38 letih se je Karim Benzema znašel na pomembnem razpotju, odgovor o naslednjem koraku pa naj bi prišel zelo kmalu.
    Blaž Potočnik 31. 8. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Ujete tisočinke:

    Padec Pogija, zmaga Šutejeve, Hrgović spisal zgodovino (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 31. 8. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Chelsea in Aston Villa

    Osem poslov v štirih letih, Emery pa udaril: Oni nas želijo ubiti, mi pa njih

    Chelsea in Aston Villa sta v zadnjih letih spletla nenavadno tesno vez na prestopni tržnici, toda Unai Emery jo vidi precej drugače.
    Blaž Potočnik 31. 8. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Karim Benzema

    Je to konec velike kariere Karima Benzemaja?

    Pri 38 letih se je Karim Benzema znašel na pomembnem razpotju, odgovor o naslednjem koraku pa naj bi prišel zelo kmalu.
    Blaž Potočnik 31. 8. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Ujete tisočinke:

    Padec Pogija, zmaga Šutejeve, Hrgović spisal zgodovino (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 31. 8. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Chelsea in Aston Villa

    Osem poslov v štirih letih, Emery pa udaril: Oni nas želijo ubiti, mi pa njih

    Chelsea in Aston Villa sta v zadnjih letih spletla nenavadno tesno vez na prestopni tržnici, toda Unai Emery jo vidi precej drugače.
    Blaž Potočnik 31. 8. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

    Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

    Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
    31. 8. 2026 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

    Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

    Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
    25. 8. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

    Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
    26. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

    Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    (P)ostanite del naše skupnosti

    S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

    V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nedeljska vožnja ali Tour de France?

    Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
    31. 8. 2026 | 10:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo