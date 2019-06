Pozor: popoldne in zvečer nalivi s točo

Preberite še: V pričakovanju hudih nalivov

Konec tedna sončno in vroče

Popoldne in zvečer lahko pričakujemo nevihte. FOTO: Arso

Dolgo smo čakali poletje, toda toplejše vreme s seboj prinaša tudi nevihte s točo. Agencija RS za okolje tako opozarja, da bodo danes sredi dneva, popoldne in zvečer nastajale krajevne nevihte, nekatere med njimi bodo močnejše z nalivi in točo. Kakšno med njimi lahko pričakujemo tudi ponoči.Sprva bo sicer precej sončno, na zahodu pa bo spremenljivo oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.Jutri bo pretežno jasno, popoldne v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta, drugače bodo nalivi malo verjetni. Pihal bo šibak južni do vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.Proti koncu tedna bo spet sončno in vroče.