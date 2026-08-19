Pozor, prelaz Vršič bo v ponedeljek zaradi del popolnoma zaprt

V ponedeljek, 24. septembra, bo zaradi asfaltiranja za en dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo potekal prek mejnega prehoda Predel oz. Italije. Zapora je nujna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta–Erika–Vršič in Vršič–Trenta. Ob slabem vremenu bodo dela in zaporo prestavili na poznejši termin v prihodnjem tednu.

Kot je razvidno iz objave na spletni strani kranjskogorske občine, bo zapora uvedena v ponedeljek ob 4. uri zjutraj, veljala pa bo do torka do 6. ure zjutraj. Do zapore prihaja pred septembrsko uvedbo novega prometnega režima, s katerim naj bi se izboljšale trenutne kaotične razmere na prelazu. S 1. septembrom bo namreč zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza.

S septembrom naj bi zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. FOTO: Dejan Javornik

Tam bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, tri za invalide, 24 za motorna kolesa, dve parkirni mesti za avtobuse in osem mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno, so nedavno sporočili z direkcije za infrastrukturo.

Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na kranjskogorski in trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu.

Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa.

Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. FOTO: Dejan Javornik

Sistem zapornic je v omejenem obsegu zaživel že 15. junija, vendar trenutno ne omogoča parkiranja na vrhu prelaza, saj parkirna mesta v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste še niso dokončana. Tako zapornica za parkiranje ostaja zaprta, zapornica za tranzit pa omogoča časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza, pri čemer je parkiranje dovoljeno na parkiriščih pod prelazom.