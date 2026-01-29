Pozor! Prevaranti kradejo viber račune

Pri programu Varni na internetu, ki ga izvaja Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost Si-Cert, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes, so zaznali novo obliko prevare, pri kateri napadalci ciljajo uporabnike spletnih oglasnikov in prevzamejo njihov viber račun. Prevaranti poiščejo telefonsko številko, ki je javno objavljena v oglasu, nato pa žrtvi pošljejo sporočilo z vibra prek lažnega profila, ki posnema uradno podporo oglasnika. Za prikazno sličico uporabijo logotip, za ime pa navedejo npr. Bolha podpora, s čimer vzbudijo vtis legitimnosti in nujnosti.

Kako poteka prevara?

V prvem koraku vam goljufi prek vibra pošljejo sporočilo, da morate nujno posodobiti podatke ali potrditi račun, sicer bo vaš račun na platformi izbrisan. Za namen verifikacije jim morate sporočiti šestmestno kodo, ki jo boste v kratkem prejeli. Istočasno pa sprožijo postopek registracije nove naprave na vašem viber računu, ki vključuje tudi sporočilo z verifikacijsko kodo, ki jo viber pošlje na vašo telefonsko številko. Ko kodo sporočite goljufom, misleč, da boste s tem opravili verifikacijo, lahko napadalci registrirajo novo napravo na vašem računu, opozarjajo upravitelji projekta Varni na internetu.

Poskus kraje (avtorjevega) viber računa, izveden decembra lani. FOTO: Staš Ivanc

Če imate viber račun zaščiten s kodo za dvojno preverjanje pristnosti (2FA), potem prevaranti ne morejo vdreti v račun, saj ne poznajo te kode. V tem primeru poskušajo to kodo od vas pridobiti na tak način, da vam rečejo, da si za varnost svojega računa izmislite šestmestno kodo in jo vpišite v klepet. Uporabniki pogosto uporabljamo isto PIN-kodo, in če jo sporočimo napadalcem, lahko ti vdrejo v naš viber račun.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost Si-Cert poudarja, da nikoli ne pošiljajte svojih gesel in kod 2FA prek sporočil. Gesla in kode 2FA so namenjene samo vam in samo za vpis v uporabniški račun.

V naslednjem koraku napadalci na vašem viber računu nastavijo svojo 2FA PIN kodo, s čimer v celoti prevzamejo vaš viber račun, hkrati pa vam onemogočijo dostop. V nekaterih primerih na računu tudi zamenjajo telefonsko številko, kar vaši kontakti opazijo tako, da prejmejo sporočilo, da se je vaša telefonska številka spremenila.

Kaj počnejo z ukradenimi računi?

Napadalci ukradene viber račune izkoriščajo za izvajanje različnih spletnih goljufij. Na Si-Certu so bili seznanjeni s primeri, ko so se napadalci prek teh računov izdajali za kupce izdelkov, ki so jih uporabniki prodajali na spletnih oglasnikih, in so od prodajalcev poskušali ukrasti podatke plačilnih kartic in jih izrabiti za krajo sredstev. V drugem primeru pa so se napadalci prek zlorabljenih viber računov lažno predstavljali kot prodajalci različnih izdelkov, spet z namenom kraje podatkov kreditnih kartic.

Prevaranti ukradene viber račune izkoriščajo za izvajanje različnih spletnih goljufij. FOTO: Shutterstock

Ključna varnostna pravila

Najpomembnejše vodilo v takšnih primerih je jasno. OTP oziroma enkratna dostopna koda je namenjena izključno vam in vaši napravi. Nikoli je ne posredujte prek klepeta ali esemesa neznancem ali nekomu, ki trdi, da jo potrebuje. Nobena legitimna tehnična služba ne bo od vas zahtevala, da ji pošljete kodo, da bi potrdila vaš račun. Če sogovornik na vibru ali prek katere druge poti na vas pritiska, da mu posredujete kodo, gre za prevaro.

Enkratna koda je pomembna vsaj toliko kot vaše geslo – če gesla ne posredujete nikomur, ki ga zahteva od vas, enako ne smete posredovati tudi teh enkratnih kod!

Kaj storiti v primeru prevzema?

Če je prevzem računa že bil izveden, je prvi ukrep vzpostavitev stika z vibrovo podporo prek spletne strani https://help.viber.com/hc/en-us in sprožitev zahteve za povrnitev računa. Po podatkih centra Si-Cert je vibrova podpora odzivna in postopek za vrnitev računa poteka relativno hitro, zato je pomembno, da ukrepate takoj.

Če napadalci na vašem računu nastavijo kodo za dvojno preverjanje pristnosti, potem sami ne morete pridobiti dostopa in to sporočite vibrovi podpori. V tem primeru se lahko postopek povrnitve računa nekoliko zavleče. Nekateri uporabniki so strokovnjakom Si-Certa sporočili, da je celoten postopek trajal okoli pet dni.

Če imate še vedno dostop do računa, obvestite svoje stike, da je bil račun ogrožen, saj s tem zmanjšate možnosti, da bodo napadalci zlorabili vaš profil za nadaljnje prevare. Ko boste dobili nazaj dostop do svojega računa, v nastavitvah nujno preverite, ali so v vaš račun prijavljene neznane naprave in ali je vaša telefonska številka pravilna.

Kako se zaščititi?

Da bi napadalcem otežili dostop do vašega viber računa, nastavite dodatno dvojno preverjanje pristnosti (2FA). To naredite v nastavitvah aplikacije: najprej pritisnite tropičje desno spodaj, nato izberite Settings, Privacy in 2-Step Verification. Nato nastavite PIN kodo in jo potrdite. Tukaj lahko nastavite tudi elektronski naslov, prek katerega morate potrditi novo napravo.

V vibrovih nastavitvah ustvarimo šestmestno kodo. In je ne izdamo nikomur! FOTO: Staš Ivanc

Ne sledite navodilom neznancev, ki zahtevajo verifikacijsko kodo. Kadar dvomite o pristnosti sporočila, preverite kontaktne podatke podporne službe neposredno na uradni spletni strani oglasnika. Redno spremljajte obvestila o prijavah in spremembah v aplikaciji, svetujejo pri projektu varni na internetu.

Prevare, kot je ta, temeljijo na izkoriščanju zaupanja in občutku nuje po hitrem ukrepanju. Zapomnite si, da nobena institucija ne bo izvajala pritiska, da bi od vas dobila osebne podatke, gesla ali varnostne kode, še poudarjajo slovenski strokovnjaki za kibernetsko varnost.