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    Slovenija

    Pozor pri nakupu vinjet preko spleta, kar nekaj prodajalcev nima pooblastil

    Nepooblaščeni prodajalci za svoje storitve po pojasnilih Darsa pogosto zaračunajo provizije, spreminjajo registrske, ...
    Uporabnikom na Darsu svetujejo, da e-vinjete kupujejo izključno prek uradnih prodajnih kanalov. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Uporabnikom na Darsu svetujejo, da e-vinjete kupujejo izključno prek uradnih prodajnih kanalov. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA
    4. 7. 2026 | 09:01
    2:58
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     Dars voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine evinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. "Nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja," so opozorili.

    Nepooblaščeni prodajalci za svoje storitve po pojasnilih državnega upravljalca avtocest in hitrih cest pogosto zaračunajo provizije, zato kupci za e-vinjeto plačajo več od zakonsko določene cene.

    Poleg finančne škode takšen nakup prinaša tudi druga tveganja. Kot so zapisali v Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, pa tudi primere, ko je bila e-vinjeta sicer kupljena, vendar je prodajalec po opravljenem nakupu brez vednosti kupca spremenil registrsko označbo vozila, na katero je bila vezana. Kupec je tako nevede ostal brez veljavne e-vinjete.

    Uporabnikom svetujejo, da e-vinjete kupujejo izključno prek uradnih prodajnih kanalov. Poleg uradne spletne trgovine evinjeta.dars.si so trenutno pooblaščeni spletni prodajalci slovenskih e-vinjet le avstrijski Asfinag - shop.asfinag.at, nemški ADAC - www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette ter Petrol - www.petrol.si in www.petrol.hr.

    Spomnili so tudi na uradne cene vinjet. Motoristi morajo za enotedensko odšteti osem evrov, za polletno 32 evrov in za letno 58,7 evra. Tedenska e-vinjeta za osebna vozila stane 16 evrov, mesečna 32 evrov in letna 117,5 evra. Za kombije in lahka dostavna vozila pa so cene za tedensko 32 evrov, za mesečno 64,1 evra in za letno 235 evrov.

    Uporabnikom svetujejo, naj bodo pri klikanju na povezave v spletnih iskalnikih posebej previdni. Nepooblaščeni prodajalci namreč pogosto zakupijo oglasni prostor, zato se njihove spletne strani prikazujejo med prvimi zadetki. Pred nakupom naj vedno preverijo spletni naslov. Če ta ne vodi na spletno mesto enega od pooblaščenih prodajalcev, naj nakupa ne opravijo, so še zapisali.

    Spomnili so, da lahko vozniki veljavnost e-vinjete preverijo prek mobilne aplikacije eVinjeta.

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