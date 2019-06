Pozor, spletni goljufi junija početverili svoje aktivnosti

FOTO: SI-CERT

V zadnjem valu so uporabili dva bitcoin naslova:



1477K4LWQU6X9kXjpkbLcAyjVQ5spFdd6L



1ATRekEFnMKAZq9LwsvB6inY4n68GLYHm3

Ljubljana – Junija smo zasuti s prijavami izsiljevanja, spet z izmišljenimi grožnjami, v katerih goljufi napletajo zgodbo o vdoru in namestitvi trojanskega konja oziroma virusa v uporabnikov računalnik, opozarjajo na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT. A zgodba se še bolj zaplete. Goljufi trdijo, da so s pomočjo namestitve zlonamerne kode uporabnike tudi posneli med obiskom pornografskih spletnih mest.Če plačajo 400 evrov, njihovih posnetkov ne bodo objavili, obljubljajo žrtvam. Za razpošiljanje uporabljajo tuje e-poštne račune, o katerih na odzivnem centru pogosto ugotovijo, da izvirajo iz afriških držav.Skozi ta dva naslova je do včeraj v šestih nakazilih šlo 2123 evrov oziroma 0,31 bitcoina.Podobna izsiljevanja, ko so goljufi žrtve prek družbenih omrežij speljali in jih prepričali, da so se gole posnele ( sextortion ), so v Sloveniji prvič zaznali pred štirimi leti. Goljufi so morali iskati primerne žrtve na spletu in manipulirati s posnetki – večinoma privlačnih mladih žensk –, da so žrtve lahko kasneje prestrašili in izsiljevali za plačilo.Tudi lažno izsiljevanje (fake sextortion) je danes vse pogostejše, a je poenostavljeno na preprosto sporočilo, kjer goljuf trdi, da je vdrl v vaš računalnik, nato pa vas je s kamero prenosnika posnel med ogledovanjem pornografskih vsebin. V eni od različic groženj so uporabili tudi gesla uporabnikov, ki so jih uporabljali na portalu linkedin. V njihovo bazo elektronskih naslovov in gesel so hekerji namreč vdrli leta 2012.