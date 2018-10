Prava zimska oprema in dobro očiščeno vozilo lahko pomenita razliko med življenjem in smrtjo

Brezbrižnost veliko stane

Od 15. novembra morajo biti na vozilih spet zimske pnevmatike ali letne z dovolj profila in verigami v prtljažniku.

Marsikaj lahko storimo sami

Vransko – Pred prihajajočo zimo so v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem tudi z vožnjo v avtomobilih z različnimi pnevmatikami dokazali, da ni vseeno, ali boste do 15. novembra svojemu jeklenemu konjičku nadeli zimska obuvala ali ne.Zakonodaja dopušča, da od 15. novembra do 15. marca namesto zimskih na vozilu pustimo letne pnevmatike z dovolj globokim profilom, a moramo imeti v prtljažniku ves čas verige, ki jih je treba namestiti, ko se sneg prijema vozišča oziroma se pojavi led. AMZS inštruktor varne vožnje Brane Legan uporabo letnih pnevmatik, četudi z verigami v prtljažniku, odsvetuje: »Z zimskimi pnevmatikami je zagotovo boljši oprijem. Le pri temperaturi 7 stopinj Celzija sta si zimska in letna pnevmatika enakovredni, pri nižjih temperaturah je letna slabša.«Pnevmatike v AMZS testirajo vse leto, teste zimskih pnevmatik so objavili v svoji oktobrski Motoreviji. Kot je test povzel odgovorni urednik, so testirali 28 pnevmatik: »Razlike med najboljšo in najslabšo so precejšnje. Pri zaviranju na suhem je razlika v zavorni poti med njima 5,4 metra, na mokri podlagi pa že več kot 13 metrov.« Opozoril je, da so ožje pnevmatike v snegu in ledu bolj varne: »Trendi sicer gredo v smer širših in večjih koles, vendar se tu pojavi tudi problem verig.« Na nekatere pnevmatike namreč verig sploh ni možno namestiti.Tudi če bodo pešci in ostali udeleženci storili vse za svojo vidnost, ne bo veliko pomagalo, če vozniki ne bodo očistili stekel in ogledal. Kot je poudaril vodja sektorja prometne policije pri generalni policijski upravi, na avtomobilu ne sme biti snega ali ledu: »Voznik mora iz vozila videti. Če nam je že vseeno za varnost, pa nam morda ne bo vseeno zaradi glob. Policist lahko tudi prepove vožnjo, če vozilo ni očiščeno, izloči vozilo iz prometa ali tudi odstrani vozilo na stroške voznika.«Globa za neočiščeno vozilo je 200 evrov, zaradi neustrezne opreme lahko voznik plača 40 evrov globe. Če tako vozilo obstane v prometu in povzroči zastoj, bo voznik poleg 500 evrov kazni dobil še pet kazenskih točk, voznik tovornega vozila, ki ne upošteva signalizacije in se ne izloči iz prometa, bo, četudi ne povzroči zastoja, plačal 300 evrov globe. V zimskih razmerah – gre za razmere, ko se ne glede na letni čas sneg ali led oprijemata cestišča – velja namreč prepoved vožnje nekaterih tovornih vozil, razen po avtocesti, kjer vožnjo lahko prepove Dars.Posebna previdnost je potrebna že jeseni, ko je tudi dan vedno krajši, je opozoril Legan: »Jutra so zelo meglena, na cesti sta listje in pesek. Ko se pojavi sneg, so razmere že slabe. Takrat je treba prilagoditi hitrost, upoštevati varnostno razdaljo, zavedati se moramo, kaj zmore pnevmatika vozila.« Poleg zimskih pnevmatik mora biti avto za pot v zimskem času posebej pripravljen in pregledan, je še dodal vodja AMZS servisa: »Priprava je ključna. Zima namreč naplavi vsako napako. Poleg čistih stekel moramo poskrbeti za tekočino za stekla, strokovnjaki naj pregledajo tekočino za hlajenje motorja, posebej bodimo pozorni na akumulator, nižje temperature so namreč kar izziv in pregledati moramo podvozje.«Ko se odpravimo na daljšo pot, pa moramo upoštevati tudi možnost, da lahko kje za dalj časa obstanemo, je opozoril Legan: »Pametno je imeti s sabo kakšno odejo, lopato, polno posodo za gorivo, tudi hrano, pijačo, včasih nas lahko reši tudi vreča peska.« Kapun je zaključil: »Pred časom so na Razdrtem stali kar pet ur! Nekateri niso imeli dovolj goriva. Upoštevati je treba, da se čas potovanja, ko pade sneg, podaljša. To tudi pomeni, da je treba prej vstati, da bomo pravočasno prišli v službo. Pozimi ne moremo časa nadomestiti s hitrostjo, zato strpno na cesti.«