Čeprav sta se med strankami okrepili SDS in Levica, politologinja dr. Irena Bačlija Brajnik opozarja, da so absolutni zmagovalci lokalnih volitev nestrankarski akterji. Njihov uspeh vidi predvsem kot izraz nizkega zaupanja v politiko in odmik volivcev od strankarske arene na raven, kjer se zdi vpliv bolj neposreden. V pogovoru izpostavi tudi pomen lokalnih mrež, ki jih lažje ohranjajo tradicionalne stranke, medtem ko novejše politične sile na terenu težje gradijo kader in vpliv. Oster komentar nameni tudi stranki Resnica, katere skromni izkupiček po njenem mnenju odraža širše razočaranje in notranja protislovja. Pred drugim krogom posebno pozornost namenja Ljubljani, kjer Luka Mesec po njenem nima lahke poti proti Zoranu Jankoviću. Kot pravi: »Absolutni zmagovalci so nestrankarski ...