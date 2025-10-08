Pravica do gotovine: od zarote do ustave

Ustavna komisija DZ je v sredo brez glasu proti potrdila delovno besedilo predloga ustavnega zakona, s katerim bo pravica do uporabe gotovine vpisana v slovensko ustavo. Pobudo za dopolnitev ustave je leta 2023 z več kot 56.000 podpisi podpore vložilo združenje Povezani smo. Ustavni zakon zdaj čaka še glasovanje v državnem zboru.

Pobudnik vpisa pravice do gotovinskega plačila v ustavo je nekdanji policist, danes pa pisec knjig za samopomoč Ivan Jurgec, ki, kot je zapisal, meni, da bi ukinitev gotovine vodila v »konec svobode za ljudi, v ozadju pa preži velika nevarnost popolne kontrole in nadzora.«

Digitalna plačila kot pot v sužnost

V združenju Povezani smo svarijo, da bodo vsi brezgotovinski nakupi sledeni, »v vsakem trenutku se bo vedelo, kje se nahajate in za kakšne potrebe zapravljate svoj denar«, če pa vladajočim ne bo povščeči, kako kdo zapravlja svoj denar, bo ta posameznik sankcioniran, »podobno kot se danes dogaja nekaterim na FB«, menijo v Povezani smo.

Napovedali so še, da bo vlada v prihodnosti uvedla enoten elektronski dokument, ki bo obenem bančna kartica, zdravstvena kartica in vozniško dovoljenje, morda pa bo vseboval tudi vse »podatke iz vašega telefona«, domnevno celo v obliki »podkožnega mikročipa«. S pomočjo tega dokumenta bodo v prihodnosti vlade lahko omejevale, za kaj lahko vsak posameznik porablja svoj denar in za kaj ga ne sme. Tako bi tudi inciativa Povezani smo lahko ostala brez donacij, so opozorili.

Sicer priznavajo, da je plačevanje s kartico lahko bolj udobno, vendar opozarjajo, da nas na ta način »kontrolirajo na vsakem koraku«. Če posameznikom plačevanje z gotovino omogoča težjo sledljivost, koristi tudi podjetjem, saj prihranijo denar pri transakcijskih provizijah, menijo pri Povezani smo.

Ministrstvo: Gotovina ni bila ogrožena

Na ministrstvu za finance so ob pobudi združenja Povezani smo poudarili, da »uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni ogrožena. Za dostop do gotovine in obveznost njenega sprejemanja že zdaj obstajajo zadostne pravne podlage.«

»Enotna evropska valuta evro je urejena v predpisih Evropske unije, v prvi vrsti v pogodbi o delovanju EU. Ta določa, da so samo bankovci, ki jih izdajajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke, zakonito plačilno sredstvo v EU. Hkrati tudi evropska uredba o uvedbi evra določa, da so evrski bankovci in kovanci edini, ki imajo status zakonitega plačilnega sredstva v sodelujočih državah članicah,« so pojasnili na ministrstvu.

Poslanci so podprli vpis uporabe gotovine v ustavo. FOTO: Jure Eržen

Tudi v Sloveniji zakon o uvedbi evra določa, da so zakonito plačilno sredstvo izključno evrski bankovci in kovanci. »To pomeni, da je potrošnikom zagotovljena splošna pravica, da plačilo izvedejo z evrsko gotovino,« so poudarili na ministrstvu.

Strah, da bo digitalizacija plačil povsem odpravila z gotovino, je odveč. Evropska komisija je v okviru zakonodajnega paketa, povezanega s proučevanjem možnosti uvedbe tako imenovanega digitalnega evra, namreč objavila tudi predlog evropske uredbe o evrobankovcih in evrokovancih kot zakonitem plačilnem sredstvu, so še dodali. Morebitna uvedba digitalnega evra tako nikakor ne bi posegala v pravico do uporabe gotovine.

Poslanci soglasno za

Kljub zagotovilom ministrstva so poslanci v komisiji brez glasu proti podprli dopolnitev ustave z določilom, da je v Sloveniji v skladu z zakonom zagotovljena uporaba gotovine kot plačilnega sredstva. Za je bil celo predstavnik stranke NSi, kljub temu da so v stranki zatrdili, da časa za ustavne spremembe v tem mandatu ni več, zaradi česar vseh drugih predlogov ustavnih sprememb niso podprli.

Tudi soavtor slovenske ustave Tine Hribar meni, da vpis pravice do gotovine v ustavo sicer nima posebnega vpliva, vendar je »gotovina nekaj, kar zlasti starejši ljudje nujno potrebujejo«, vpis v ustavo pa podobno kot vpis pravice do pitne vode tej potrebi daje dodatno težo.

Ustavna zaščita gotovine je le eno izmed prizadevanj gibanja Povezani smo, ki na svojih spletnih straneh širi številne teorije zarot. Trdijo, da so podnebne spremembe in pandemija covida-19 prevara oziroma »pretveza za tiranijo nad človeštvom« ter objavljajo videe in povzetke teoretikov zarot, med njimi tudi enega najbolj vplivnih teoretikov zarot Davida Icka, ki je zaslovel zlasti z mnenjem, da svetu v resnici vladajo interdimenzionalni plazilci, zakrinkani v bogate Jude.

Združenje Povezani smo se poleg tega bori tudi proti »pastem in manipulacijam LGBT v šolah in vrtcih«, proti sevanju wi-fi in 5G, ki po njihovem »ubija možgane«, ter proti zlohotnim načrtom Svetovne zdravstvene organizacije.