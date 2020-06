Pravica do odškodnine ni dedna, zato mladim ni mar

Ljubljana - »Zadnje veliko odprto vprašanje poprave krivic iz zgodovine naše države«, kot so v času Cerarjeve vlade poimenovali zakon o povračilu premoženjske škode iz druge svetovne vojne, je še vedno brez epiloga, okrog devet tisoč še živečih slovenskih izgnancev pa čaka na njegovo drugo obravnavo in na to, da z zakonom 75 let po vrnitvi iz izgnanstva za gmotno škodo med drugo vojno prejmejo vsaj simbolično odškodnino v višini 6000 evrov.Predlog zakona je na osnovi deset let starega osnutka spomladi 2018 v državni zbor vložila SMC, po njem pa bi žrtvam vojnega nasilja za premoženjsko škodo, ki so jo utrpeli pred ...