Dostopnost do zdravstva ne sme biti odvisna od sreče in poznanstev

V nadaljevanju preberite:

Slovenija kot socialna država ne sme dopustiti razmer, v katerih je dostopnost zdravstvenih storitev odvisna od sreče ali poznanstev, je poudarila namestnica varuha človekovih pravic­ Dijana Možina Zupanc v izjavi­ po prvem tovrstnem srečanju z ministrico za zdravje Valentino­ Prevolnik Rupel in zastopniki­ pacientovih pravic. Pozdravila­ je napoved rednih sestankov z zastopniki pacientovih pravic, ki imajo neposreden vpogled v razmere na terenu, ki jim je naklonjena tudi ministrica za zdravje.

Kadrovska stiska v zdravstvu in preobremenjenost zaposlenih, posebno medicinskih sester, vse slabša dostopnost družinskih zdravnikov, pomanjkanje pediatrov, ginekologov, dermatologov, psihiatrov in drugih specialistov, pomanjkanje negovalnih bolnišnic ter neučinkovit nadzor v zdravstvu, ki pogosto ne privedejo do izboljšav v praksi, so bile glavne teme pogovora pri varuhu človekovih pravic, ki ga zastopa ­namestnica.

Kako odgovarja ministrica za zdravje Valentina­ Prevolnik Rupel?