  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Dostopnost do zdravstva ne sme biti odvisna od sreče in poznanstev

    Pravica do zdravstvenega varstva je vse pogosteje kršena, je opozorila namestnica varuha človekovih pravic­ Dijana Možina Zupanc.
    Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je naklonjena rednim sestankom z zastopniki pacientovih pravic, ki imajo neposreden vpogled v razmere na terenu. FOTO: Kaja Skrbinšek/STA
    Galerija
    Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je naklonjena rednim sestankom z zastopniki pacientovih pravic, ki imajo neposreden vpogled v razmere na terenu. FOTO: Kaja Skrbinšek/STA
    Andreja Žibret
    5. 11. 2025 | 18:05
    5. 11. 2025 | 19:01
    5:16
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Slovenija kot socialna država ne sme dopustiti razmer, v katerih je dostopnost zdravstvenih storitev odvisna od sreče ali poznanstev, je poudarila namestnica varuha človekovih pravic­ Dijana Možina Zupanc v izjavi­ po prvem tovrstnem srečanju z ministrico za zdravje Valentino­ Prevolnik Rupel in zastopniki­ pacientovih pravic. Pozdravila­ je napoved rednih sestankov z zastopniki pacientovih pravic, ki imajo neposreden vpogled v razmere na terenu, ki jim je naklonjena tudi ministrica za zdravje.

    Kadrovska stiska v zdravstvu in preobremenjenost zaposlenih, posebno medicinskih sester, vse slabša dostopnost družinskih zdravnikov, pomanjkanje pediatrov, ginekologov, dermatologov, psihiatrov in drugih specialistov, pomanjkanje negovalnih bolnišnic ter neučinkovit nadzor v zdravstvu, ki pogosto ne privedejo do izboljšav v praksi, so bile glavne teme pogovora pri varuhu človekovih pravic, ki ga zastopa ­namestnica.

    Kako odgovarja ministrica za zdravje Valentina­ Prevolnik Rupel?

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Tudi v tretje ostre kritike informacijske pooblaščenke

    Pozivi vladajočim, naj razmislijo o pristopu digitalizacije v zdravstvu. Pred jutrišnjo obravnavo na odboru za zdravstvo koalicija usklajena.
    Barbara Eržen 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Strategija

    Kako spremeniti katastrofalno kadrovsko sliko v zdravstvu

    V naslednjem desetletju bo odšlo skoraj deset tisoč zdravstvenih delavcev. Kako privabiti nove?
    Barbara Eržen 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za zdravje

    Kar 28 odstotkov pacientov ne pride na dogovorjene termine

    Ministrstvo za zdravje želi s kampanjo spodbuditi odgovorno ravnanje pacientov, da odpovedo termin vsaj deset dni prej.
    Andreja Žibret 3. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Onkološki inštitut Ljubljana

    Robotske operacije za bolnike z rakom tudi v Ljubljani

    Eden največjih prebojev tehnologije v sodobni medicini. Ocenjujejo, da bi lahko na leto izvedli od 200 do 250 robotsko asistiranih operacij.
    Andreja Žibret 20. 10. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Gripa in okužbe dihal

    Zanimanje za cepljenje je po epidemiji močno upadlo

    Pravočasno je treba poskrbeti za zaščito najbolj ranljivih skupin, opozarjajo na NIJZ.
    Andreja Žibret 13. 10. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odziv UKC Ljubljana na pismo Srebrne niti

    Bolniki na urgenci so čedalje starejši, primeri pa težji

    Charité v Berlinu, ki je trikrat večji, ima 110.000 urgentnih obravnav na leto, UKC Ljubljana 170.000.
    Andreja Žibret 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Delo v zdravstvu pri zasebnikih

    Zakon za ves vodstveni kader nalaga, da soglasja avtomatsko prenehajo veljati

    Dodatno delo zaposlenih v javnih zavodih novela zakona dovoljuje samo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu.
    Andreja Žibret 22. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o zdravstveni negi

    V Sloveniji manjka do 3000 medicinskih sester: ali bo novi zakon zadržal kader

    Zakon o zdravstveni negi in babištvu vpeljuje pomočnika direktorja javnega zdravstvenega zavoda za področje zdravstvene nege in babištva.
    Andreja Žibret 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sporne zobozdravstvene prakse

    ZZZS hrvaškega ortodonta prijavil na inšpektorat

    V zavodu pravijo, da se zavzemajo za javno zobozdravstvo.
    Andreja Žibret 31. 7. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Družinska medicina

    Družinskih zdravnikov še vedno premalo. Kje je največ neopredeljenih pacientov?

    Na začetku meseca je bilo v Sloveniji 143.959 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika.
    Andreja Žibret 31. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Krajšanje odpiralnega časa lekarn

    Zaradi pomanjkanja farmacevtov celo začasno zapirajo lekarne

    Če država ne bo prisluhnila opozorilom in hitro ukrepala, se bo dostopnost lekarniških storitev še poslabšala.
    Andreja Žibret 30. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Težave v zobozdravstvu

    Bele zalivke niso glavni problem, so le vrh ledene gore

    Država zobozdravnike z birokracijo, podcenjenimi storitvami in omejujočo novelo zakona o zdravstveni dejavnosti izriva iz javne mreže, pravijo koncesionarji.
    Andreja Žibret 23. 6. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    varuh človekovih praviczdravstvopacientove pravicevaruhi pacientovih pravic

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ministrica pri varuhu človekovih pravic

    Dostopnost do zdravstva ne sme biti odvisna od sreče in poznanstev

    Pravica do zdravstvenega varstva je vse pogosteje kršena, je opozorila namestnica varuha človekovih pravic­ Dijana Možina Zupanc.
    Andreja Žibret 5. 11. 2025 | 18:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ustaši

    V Splitu petdeset zamaskirancev nad srbske dijake, odmevalo »Za dom spremni«

    Skupina moških, domnevno navijačev Torcide, v Splitu prekinila Dneve srbske kulture. Plenković in Milanović incident ostro obsodila.
    5. 11. 2025 | 18:01
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Švedska proti Sloveniji brez Viktorja Gyökeresa, a z Alexandrom Isakom

    Slovenija se bo 18. novembra na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 srečala s Švedsko, ki bo igrala brez enega največjih zvezdnikov.
    5. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Ruski ščit pred vročimi glavami

    V Moskvi so se spet pohvalili z najboljšim orožjem na svetu. Njegovi ustvarjalci so prejeli visoko državno nagrado.
    Boris Čibej 5. 11. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Milano

    Inter in Milan si bosta delila znameniti San Siro

    Italijanska nogometna velikana iz Milana sta uradno postala solastnika legendarnega stadiona San Siro, kar je korak k njegovi temeljiti prenovi.
    5. 11. 2025 | 16:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Švedska proti Sloveniji brez Viktorja Gyökeresa, a z Alexandrom Isakom

    Slovenija se bo 18. novembra na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 srečala s Švedsko, ki bo igrala brez enega največjih zvezdnikov.
    5. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Ruski ščit pred vročimi glavami

    V Moskvi so se spet pohvalili z najboljšim orožjem na svetu. Njegovi ustvarjalci so prejeli visoko državno nagrado.
    Boris Čibej 5. 11. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Milano

    Inter in Milan si bosta delila znameniti San Siro

    Italijanska nogometna velikana iz Milana sta uradno postala solastnika legendarnega stadiona San Siro, kar je korak k njegovi temeljiti prenovi.
    5. 11. 2025 | 16:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo