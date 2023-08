Pravice potnikov v izrednih razmerah

Naravne nesreče so to poletje prizadele številne kraje, pred poplavami pri nas so požari opustošili grški Rodos, te dni so razdejali Havaje. Posledice so za domačine nepredstavljive. Nemalokrat so na teh območjih tudi turisti. V času dopustov se marsikdo sprašuje, kakšne pravice ima kot potrošnik, če na destinaciji nastanejo izredne razmere.

Kaj torej lahko turist naredi že pred in med potovanjem ter do česa je kot potrošnik upravičen? Odgovarjajo iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), Kompasa in Relaxa.

Na destinaciji vladajo izredne razmere. Kaj storiti, če se potovanje še ni začelo?

ZPS: Če je bilo rezervirano paketno potovanje (let, nastanitev …), lahko potnik odstopi od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila odškodnine, če na destinaciji ali v njeni neposredni bližini nastopijo neizogibne in izredne okoliščine, ki pomembno vplivajo na izvedbo turističnega paketa ali prevoz ljudi do destinacije. Take okoliščine vključujejo tudi naravne nesreče, kot so poplave, požari ali izredne vremenske razmere. Dokazno breme o izrednih okoliščinah nosi potnik.

Ministrstvo za zunanje zadeve je, na primer, 25. julija odsvetovalo potovanja na jugovzhod Rodosa ter na območja Krfa in Evie. Je takšno dokazilo dovolj?

ZPS: Da, njihovo uradno obvestilo je jasen kazalnik nevarnosti in v vsakem primeru upravičuje brezplačno odpoved potovanja. Vsekakor potrošnikom svetujemo, naj redno spremljajo obvestila ministrstva. V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov mora organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 14 dneh po odstopu od pogodbe vrniti potrošniku vsa opravljena plačila.

V primeru bistvenih neskladnosti pri izvedbi turističnega paketa, ki jih organizator potovanja ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potnik, lahko ta brez plačila odškodnine odstopi od pogodbe o turističnem paketu in zahteva znižanje cene. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kaj storiti, če izredne razmere nastanejo med potovanjem?

ZPS: Če so potniki že na destinaciji in zaradi požarov ali drugih izrednih vremenskih razmer pomembnega dela potovalnih storitev ni mogoče zagotoviti v skladu s pogodbo, jim mora organizator potovanja brez plačila dodatnih stroškov ponuditi alternativne možnosti za nadaljevanje potovanja oziroma dopusta, ki so po možnosti enake ali boljše kakovosti od dogovorjenih. V primeru izgube kakovosti ima potnik pravico do znižanja cene.

V katerih primerih lahko potnik sam odpove letovanje in dobi povrnjene stroške?

Kompas: Predvsem mora imeti potovanje zavarovano z rizikom odpovedi. To je odvisno od zavarovalnice in tega, kakšno zavarovanje je potnik vzel oziroma kaj zavarovalnica krije.

Relax: Pri riziku odpovedi (v primeru smrti, nesreče ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja njega ali ožjih svojcev, v primeru višje sile, denimo pandemije) mora potnik potovanje odpovedati pisno in z ustreznim dokazilom, in sicer najkasneje dva dni oziroma en dan pred odhodom na potovanje; v nasprotnem primeru nima pravice do uveljavljanja vračila na podlagi doplačila za primer odpovedi pogodbe.

V katerih primerih letovanje odpove agencija?

Kompas: Če se destinacija zapre in tam ni mogoče varno bivati, odpovemo celoten aranžma in se potnikom bodisi vrne celotna plačana kupnina bodisi se jim ponudi alternativno potovanje v tistih terminih.

Relax: Kadar zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin agencija ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju, o odstopu od nje obvesti potnika pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja. Enako se zgodi, če se ni zbralo najmanjše število oseb, navedenih v pogodbi o paketnem potovanju. Če organizator odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene turističnega paketa, brez povračila škode.

Če se destinacija zapre in tam ni mogoče varno bivati, odpovemo celoten aranžma in se potnikom bodisi vrne celotna plačana kupnina bodisi se jim ponudi alternativno potovanje v tistih terminih, odgovarjajo iz Kompasa. FOTO: Tatiana Bolari/AFP

Kako je z odškodnino, če ima potnik težave na sami destinaciji, denimo z evakuacijo: če se ni mogel pravočasno evakuirati, če je zaradi evakuacije del počitnic preživel v drugih kapacitetah, in ne v hotelih?

Kompas: V primeru Rodosa mi potnikov nismo evakuirali, smo jih pa preventivno preselili v drugo nastanitev. Če potnik ni ves čas prenočeval v hotelu, ampak kje drugje (telovadnice ipd.), je upravičen do povračil. Vedno pogledamo, ali so bile vse storitve, ki jih je potnik plačal, tudi urejene. Če je imel plačan all inlucive, pa v času selitve ni imel zajtrka ali kosila, se to sorazmerno vrne.

ZPS: V primeru bistvenih neskladnosti pri izvedbi turističnega paketa, ki jih organizator potovanja ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potnik, lahko ta brez plačila odškodnine odstopi od pogodbe o turističnem paketu in zahteva znižanje cene. Odškodnine pa ne more zahtevati, če je neskladnost posledica neizogibnih in izrednih okoliščin (na primer, če zaradi gozdnih požarov ne more uporabljati plaže). Če je prevoz del paketnega potovanja, mora organizator nositi dodatne stroške, ki nastanejo zaradi predčasnega odhoda. To pomeni, da so potniki upravičeni do takojšnjega prevoza nazaj domov brez dodatnih stroškov in tudi do znižanja cene za dele potovanja, ki niso bili izpeljani skladno s pogodbo. Če povratni prevoz ni mogoč zaradi okoliščin, organizator potovanja nosi stroške potnikove namestitve za največ tri prenočitve. Organizator mora potniku v težavah takoj in na primeren način zagotoviti pomoč: ustrezne informacije, pomagati pri evakuaciji in zagotoviti namestitev.