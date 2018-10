Pravila časnika Delo

Skladno z zakonodajo, ki ureja volitve, časnik Delo določa obseg, pogoje in način dela časopisa in njegove spletne strani ob lokalnih volitvah.



V uredništvu skladno z zakonom in svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno predstavitev volilne tematike, programov in kandidatov. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov, ki govorijo o kampanji, kandidatih in volitvah, odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.



Tudi med volilno kampanjo mora Delo skladno z medijskim zakonom objavljati popravke oziroma odgovore na objavljene informacije. Pri tem bo odreklo objavo vsem, ki bi popravke ali odgovore poskušali izrabiti za posredno kampanjo. Skladno s spremembami zakonodaje bo Delo pri objavah raziskav javnega mnenja in anket o kandidatih, listah kandidatov in političnih strankah v času volilne kampanje zaradi zagotavljanja preglednosti in objektivnega informiranja javnosti navedlo vse podatke o naročniku raziskave (podjetje oziroma ime in priimek ter sedež naročnika, plačnika in izvajalca, čas, v katerem je bila opravljena raziskava, način njene izvedbe, vzorec in odzivnost vprašanih, vprašalnik oziroma vprašanja in merske napake).



Skladno z zakonom Delo teh raziskav ne bo objavilo 24 ur pred dnem glasovanja in do zaprtja volišč na dan glasovanja. Ob tem Delo vabi interesente k oglaševanju in sporočanju oglasnih vsebin na svojih oglasnih straneh. Volilni oglasi ne smejo kršiti zakonov, obvezna je navedba naročnika oglasa. Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa.