Pravila Dela pri spremljanju volilne kampanje rednih volitev v državni zbor

Skladno z zakonodajo uredništvo ureja obseg, pogoje in način dela ob rednih volitvah v državni zbor, ki so razpisane za 22. marec 2026.

Uredništvo bo kampanjo spremljalo v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi, z novinarsko etiko in uredniškim kodeksom, na neodvisen in nepristranski način. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja kampanje ter drugih novic, povezanih z volitvami v državni zbor.

O objavah vsebin se bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko. Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov oziroma bralcev ter podatke javnomnenjskih raziskav. To velja tako za pogostost objav kot tudi za obseg posamezne objave in njeno umestitev znotraj medija.

Uredništvo nobeni politični stranki, gibanju, posamezniku ali društvu ne bo omogočilo brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin. Morebitne zahtevke za popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev bo obravnavalo skladno z določili zakona o medijih. Pri tem izrecno opozarja, da bo objava popravka zavrnjena vsem, ki bi ta institut poskušali zlorabiti za politično kampanjo, v nasprotju z določili zakona o medijih.

Medijski založnik Delo mediji, d. o. o., vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam omogoča objave oglasov v vseh izdajah Dela pod enakopravnimi pogoji in ob jasni označitvi oglasa ter navedbi naročnika oglasa. Oglasne površine bodo na jasen in nedvoumen način ločene od uredniških vsebin. Za izvedbo oglaševanja je odgovoren oddelek za trženje oglasnega prostora pri Delu mediji, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. Vsebina vseh političnih oglasnih sporočil mora biti skladna z veljavno zakonodajo. Kontaktni podatki oglasnega trženja: oglasevanje@delo.si oziroma 01/47 37 400.

Bojan Budja, odgovorni urednik vseh edicij Dela mediji, d. o. o.