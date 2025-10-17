Novi pravilnik: Na dan testa ne sme biti tudi ustnega ocenjevanja

Danes objavljeni pravilnik o ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli bo začel veljati jutri. Z njim so zmanjšali število minimalnega števila ocen, izrecno so zapisali, da zaključna ocena ni aritmetična sredina ocen, omogoča pa tudi druge načine ocenjevanja in medpredmetno ocenjevanje. Po novem ne bo dovoljeno ustno ocenjevanje, če bo na isti dan tudi pisni preizkus znanja, ocenjevanje pa bodo ponovili le, če bo negativno ocenjena več kot polovica oddelka in ne več tretjina.

Kot je dejal minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, so z novim pravilnikom želeli zlasti razbremeniti učence ter odpraviti kampanjsko učenje ob koncu ocenjevalnih obdobij. Po dosedanjem pravilniku so učenci morali pridobiti okoli 40 ocen, pridobivali pa so jih po izračunih ministrstva od 20 do 25 tednov, torej skoraj dve na teden. Po novem pravilniku bo obveznih ocen precej manj. Za predmete, ki jih imajo otroci največ dve uri na teden, bodo morali pridobiti najmanj dve (do zdaj tri) ocene, za predmete, ki jih imajo več kot dve uri na teden, pa najmanj štiri (do zdaj šest) ocen v šolskem letu. To sicer ne pomeni, da ocen ne bo smelo biti več.

Preverjanja, ki se je na marsikateri šoli izrodilo v nekakšen predtest, pisni preizkus znanja pa je bil potem malodane enak, ne bo več. Preverjanje bo odslej del učnega procesa. Da bi bili otroci tudi pri samem ocenjevanju še bolj razbremenjeni, novi pravilnik omogoča tudi tako imenovano medpredmetno ocenjevanje. To pomeni, da bi lahko učenec z enim izdelkom ali eno dejavnostjo pridobil ocene pri več predmetih hkrati.

Novi načini in omejitve

Ocene bodo učenci pridobivali s pisnimi preizkusi znanja, ustnimi odgovori, izdelki, ki nastanejo v šoli, kot so spisi, pisni sestavki, poročila, referati, likovni, tehniški, vizualni izdelki, mapa učenčevih dosežkov, pa tudi z izvedbo eksperimentalnih, praktičnih, gibalnih/športnih dejavnosti, govornimi, umetniškimi nastopi … Učitelje je v prejšnjem pravilniku precej vznemirjal zapis, da večina ocen ne sme biti pridobljenih s pisnimi izdelki. Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je dejala, da so si v novem pravilniku želeli, da bi bilo jasno zapisano, kaj vse so pisne ocene: »Ali je poročilo z naravoslovnega dne pisni izdelek ali ni? Morda to iz učnega načrta ve učitelj, ampak v šolah imamo vedno več zaposlenih, ki niso učitelji. Ali bo to vedela študentka, ki jo imamo v razredu?« V novem pravilniku je zapisano, da večina ocen ne sme biti pridobljenih s pisnimi preizkusi znanja. Med druge ocene, četudi nastanejo pisno, pa sodijo tudi, denimo, spisi, poročila z naravoslovnega dne …

Učenci bodo tako kot do zdaj lahko pisali dva pisna preizkusa na teden, novost pa je, da na dan, ko bodo pisali preizkus, ne bodo smeli biti ustno ocenjeni, lahko pa bodo ocenjeni na druge načine. Minister Logaj je dejal, da je treba najprej gledati na učence: »Verjamem, da ocenjevanje posameznega učenca dvakrat ali trikrat v dnevu ni korektno do učencev. Z vidika učitelja pa seveda to terja sodelovanje v kolektivu.« Pisne preizkuse bodo ponovili, če bo negativno ocenjena polovica oddelka ali učne skupine in ne več tretjina.

Korak naprej

Glede na to, da bo več različnih ocenjevanj, bodo verjetno tudi razlike med šolami velike. Logaj je napovedal, da bodo v prihodnjih tednih izvedli krajše posvete z ravnatelji, da bodo znali predstaviti pravilnik v kolektivih: »Pravilnik daje avtonomijo učitelju pri ocenjevanju, s tem tudi odgovornost.« Dodal je, da bodo starši vnaprej informirani o poteku ocenjevanja, seznanjeni bodo, da zaključna ocena ne bo aritmetična sredina ocen, saj ocene niso enakovredne med sabo. Ker bodo s tem vsi prej seznanjeni, Logaj meni, da bi bilo lahko zato manj pritiska na učitelje: »Od vsake šole, učitelja in ravnatelja je odvisno, kdaj in kako postavijo meje za neupravičeno pritiskanje na učitelje.«

Miheličeva je dejala, da je zelo pomembno, da je zapisano, da zaključna ocena ni aritmetična sredina vseh ocen: »Tu se bo pokazalo, ali smo dovolj strokovno zreli in ali bomo znali oceno tudi argumentirati.« Ravnatelji so s pravilnikom v glavnem zadovoljni: »Je dober prehod k temu, da bomo šole smele delati brez pravilnikov, ker to znamo in dejansko pravilnika ne potrebujemo.« Ne skrbi je, da bi se zaradi različnih načinov ocenjevanj še dodatno dvignile ocene: »Veliko je naredila novela zakona o osnovni šoli, ki je kot merilo vpisa na srednje šole z omejitvijo vpisa postavila nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Tudi če ima otrok same petice, pa ne zna, je NPZ pokazatelj. Če bo še malo več petic, bo tu še vedno NPZ.«