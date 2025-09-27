Otroci bodo lahko vprašani največ trikrat na teden

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je ta teden objavilo predlog novega pravilnika o ocenjevanju, v katerem predlagajo manj zahtevanih ocen. Če je bilo do zdaj omejeno število pisnih testov na dan in teden, predlagajo omejitev tudi števila ustnih (in drugih) ocenjevanj v posameznem dnevu in tednu. Ta del je po mnenju učiteljev in ravnateljev povsem neživljenjski, prav tako tudi določilo, da pisnih ocen ne sme biti več kot ustnih, kar ostaja v pravilniku.