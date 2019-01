V knjižnici Prežihovega Voranca v Ljubljani bo v sredo ob 19. uri pravljični večer za odrasle, ki ga organizira Mestna knjižnica Ljubljana skupaj z Mariborsko knjižnico.



Tako kot so se nekoč v dolgih zimskih večerih kratkočasili s pripovedovanjem zgodb, bo šest pripovedovalcev, vsak s svojo izbrano zgodbo in samosvojim načinom pripovedovanja, ogrelo in razgibalo domišljijo poslušalcev.



Zgodbe bodo pripovedovali Marko Bezenšek iz Splošne knjižnice Slovenske Konjice, Monika Čermelj in Robert Kereži iz Mariborske knjižnice, Vesna Radovanovič iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota ter Barbara Kaiser in Tone Obadič iz Mestne knjižnice Ljubljana. Večer bo z glasbo popestril duo Aritmija.