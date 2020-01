Ljubljana – Mestna knjižnica Ljubljana jutri vabi na že tradicionalni pravljični večer za odrasle. Kot napovedujejo, boste lahko »prisluhnili kratkočasnim zgodbam z vseh vetrov s pripovedovalci iz slovenskih splošnih knjižnic vzhodne Slovenije in Ljubljane«.



Večer pripravljajo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, ki jih prireja že enajsto leto, »v naši knjižnici pa letos gostujejo petič. Šestnajst knjižničarjev izbrane zgodbe letos pripoveduje že v 21 knjižnicah po vsej Sloveniji in vsako leto se projektu pridruži še kakšna nova,« so zapisali v napovedniku.



Zgodbe, ki jih bodo pripovedovali, bodo poučne, take, ki vas bodo napeljale k razmišljanju, zabavne in gotovo tudi humorne. Knjižnica se bo tako spremenila v toplo družabno okolje, ki so ga nekoč »naše generacije+« v dolgih zimskih večerih polnile z druženjem, med katerim so ličkali koruzo, izdelovali zobotrebce, zraven peli, si pripovedovali šale in zgodbe. Pravljični večer v Knjižnici Prežihovega Voranca bo jutri ob 19. uri.