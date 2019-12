Pravna pomoč tudi tistim, ki si je sicer ne morejo privoščiti

Slovenski odvetniki bodo v četrtek nudili brezplačno pravno pomoč tistim, ki si zaradi svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči. Kot vsako leto bo Odvetniška zbornica Slovenije z akcijo Dan odvetniške pravne pomoči PRO BONO proslavila svoj praznik, ko je iz deželne postala nacionalna zbornica. Letos bo ta dan organiziran že devetič.Odvetniki bodo nudili brezplačno pravno pomoč v odvetniških pisarnah in v prostorih lokalnih skupnostih, ki so pristopile k njihovi akciji, in sicer v Ljubljani v glavni sejni sobi Magistrata od 9. do 17. ure ure ter v novogoriški mestni hiši od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure. V Ljubljani bodo pro bono pravno pomoč izvajali tudi na stacioniranih avtobusih, in sicer na Vodnikovem trgu v centru Ljubljane ter na Preglovem trgu na Fužinah od 9. do 17. ure.»Dan odvetniške pravne pomoči pro bono je namenjen predvsem posameznikom, ki si zaradi svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči. V letošnji akciji bo sodelovalo več kot štiristo odvetnikov, ki bodo državljanom ustno pojasnili splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predstavili pravne možnosti za njihovo rešitev,« je Odvetniška zbornica Slovenije zapisala v sporočilu za javnost.Pravno pomoč v odvetniških pisarnah bodo izvajali predvsem ustno, bodisi v pisarni bodisi po telefonu, po predhodni najavi zainteresiranega državljana. Zaradi organiziranosti odvetniških pisarn je zaželjeno, da stranke kontaktirajo izbranega odvetnika/odvetnico in se najavijo. Posameznikom pa se ni treba predhodno prijaviti, če se bodo po brezplačno svetovanje odpravili v prostore lokalnih skupnosti ali pa na katerega od dveh ljubljanskih avtobusov.Več informacij o sodelujočih odvetnikih, lokacijah in načinu izvedbe je objavljenih na spletni strani Odvetniške zbornice Slovenije www.odv-zb.si