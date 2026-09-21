Pravočasna diagnoza pomeni več časa, izbire in upanja

Za uspešno obravnavo demence in destigmatizacijo je pomembno povezovanje različnih institucij, vključno z zdravstvom, socialnim varstvom, nevladnimi organizacijami, raziskovalci, mediji, lokalnimi skupnostmi in odločevalci. Takšno sodelovanje omogoča celostni pristop k reševanju problemov demence in izboljšanje kakovosti življenja ljudi z demenco in njihovih svojcev, ugotavljajo strokovnjaki na dvodnevni nacionalni konferenci o demenci v prostorih zdravniške zbornice, v organizaciji NIJZ, ki se je začela na današnji svetovni dan Alzheimerjeve bolezni.

Letošnji mednarodni slogan svetovnega meseca in dne Alzheimerjeve bolezni, ki v svetu poteka že 15. leto, je »Prej ko veš, več lahko storiš. Diagnoza je pomembna.« Opominja, da je zgodnja diagnoza priložnost za zgodnje zdravljenje, za načrtovanje prihodnosti, za podporo družini, za ohranjanje samostojnosti in za boljšo kakovost življenja. Vsak izgubljeni mesec lahko pomeni izgubljene možnosti. Vsaka pravočasna diagnoza pa pomeni več časa, več izbire in več upanja.