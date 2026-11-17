V Sloveniji za raki prebavil vsako leto zboli okoli 2850 ljudi. Vsaj tretjino teh rakov bi lahko preprečili, tudi z upoštevanjem štirinajstih priporočil za zdravo življenje. Ključnega pomena je še vedno zgodnje odkrivanje. Najpogosteje zbolevajo ljudje, stari od 50 do 74 let, ki so vključeni v presejalne programe, kot je na primer Svit. Bolezen pa prizadene tudi mlade, ki v te programe niso vključeni. Pomembno je, da ne prezremo simptomov, še zlasti pri mladih, so opozorili strokovnjaki pred drugim nacionalnim posvetom o rakih prebavil.

Pravočasno prepoznavanje simptomov in odprt pogovor lahko rešujeta življenja, zato je sporočilo Prisluhnimo svojemu telesu. Spregovorimo o simptomih. Pravočasno ukrepajmo. še toliko pomembnejše. V Združenju EuropaColon Slovenija so začeli novo ozaveščevalno kampanjo O tem govorimo!, v kateri štirje ambasadorji, Janja, Alenka, Samo in Maja, na podlagi osebnih izkušenj z rakom prebavil opozarjajo na pomen poslušanja lastnega telesa, zgodnjega odkrivanja bolezni in pravočasnega ukrepanja. Vsi so prestali težko zdravljenje, danes pa so zdravi. Poudarjajo, kako pomembno je zaupanje med bolnikom in zdravnikom.