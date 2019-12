Pravoslavci ne bi selili cerkve na drugo lokacijo

Že marca letos so se ob posvetitvi zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kopru slišali namigi, da tu ne bo cerkve. Foto Nataša Čepar

Če alternativno parcelo zavrnejo, bodo čakali na prostorski načrt

Je to res dovolj premišljena parcela za cerkev? Foto Nataša Čepar

Izklicna cena za 1511 kvadratnih metrov cerkvenega zemljišča v Kopru je znašala 152.000 evrov.

Trn v peti, ker so jo stisnili k avtobusni postaji v času volitev

Koper - Medtem, ko si koprski županprizadeva prepričati predstavnike pravoslavne cerkve, da bi zamenjali lani pridobljeno parcelo in gradili svojo (prvo po drugi svetovni vojni v Sloveniji) cerkev v Olmu, dober kilometer stran od sedanje lokacije, pa koprski parohnašteva razloge, zakaj ostaja zemljišče pri koprski avtobusni postaji edino možno za tukajšnjo pravoslavno cerkev. Toda vrh pravoslavne cerkve o tej županovi ponudbi še ni rekel zadnje besede.Namera, da bi župan Aleš Bržan selil parcelo za pravoslavno cerkev, je zbudila pri predstavnikih pravoslavne vere kar nekaj odpora in tudi jeze, tudi zaradi insinuacij, da želi sedanja mestna oblast razlastiti lani kupljeno parcelo. O tem koprskem primeru so pisali tudi nekateri srbski mediji. V ponedeljek se je župan sestal z zagrebško-ljubljanskim metropolitom, z dvema koprskima parohoma (in) in s podjetnikom, ki je pomagal pri nakupu zemljišča, in jim podrobno pojasnil okoliščine svoje predlagane alternativne rešitve.»Predstavnikom pravoslavne cerkve sem pojasnil, da je še pred njihovim nakupom omenjenega zemljišča za trgovskim centrom Planet in v neposredni bližini avtobusne postaje že leta 2017 obstajala idejna zasnova nujne dolgoročne drugačne prometne rešitve cestnih povezav med mestnim jedrom in Šmarsko cesto. Ko so projektanti narisali nekaj cestnih rešitev, smo ugotovili, da gre ena od priključnih cest v dobršni meri čez parcelo, ki jo je pravoslavna cerkev pred dobrim letom kupila. Te ceste sicer še ne bi gradili kmalu, zelo verjetno pa čez deset ali 15 let. Zato smo začeli iskati alternativno rešitev. Med vsemi možnimi so zunanji izvajalci našli podobno veliko parcelo (3000 kvadratnih metrov) v Olmu, ob Ulici Istrskega odreda, v neposredni bližini trgovine Hofer oziroma za nekdanjim Tomosom,« je pojasnil župan.Po njegovih besedah bi na tej parceli prišli najhitreje do prostorskega načrta. Župan vztraja, da je mogoče OPPN pripraviti v pol leta, čeprav pravega stališča prebivalcev Olma še ne pozna. »Dogovorjeni smo, da čez nekaj dni, morda naslednji teden, stopim spet v stik z ljubljanskim metropolitiom in da si izmenjava dodatne informacije oziroma zvem za njihovo odločitev. Pred tem bom skušal od občinskih svetnikov zvedeti, kakšno je njihovo stališče do gradnje cerkve pri postaji, in ali bi bilo bolje zastavljeno gradnjo prepustiti občinskemu prostorskemu načrtu, ali pa kar pripravi OPPN. Nikakor pa ne držijo navedbe, da smo v občinski upravi napovedali razlastitev sedanje pravoslavne parcele,« je dejal Bržan.Paroh Dejan Mandić je povedal, da on sam ne odloča o tem primeru, pač pa je celoten primer prevzel metropolit s svojimi strokovnimi sodelavci, ki zdaj še preučuje vse podrobnosti ponujene alternativne lokacije. Odgovora še ni dal, ker si je vzel čas za premislek in ker je treba veliko vprašanj še preveriti in razčistiti, najverjetneje se tudi posvetovati s patriarhom. »Toda, če mene vprašate, je zemljišče pri Planetu že posvečeno in namenjeno cerkvi, gre torej za vprašanje vere, s katerim se ne moremo igrati. Po moje je lani pridobljena parcela bistveno primernejša, ker je blizu avtobusne in železniške postaje ter glavnih cest in ker bodo naši verniki prihajali s celega območja južne Primorske, kjer živi kakih 2000 družin pravoslavne vere. Tu bomo imeli prostora tudi za 50 do 100 avtov, kolikor jih pride na naše poroke, krste in druga slavja in ne bodo motili okolice, prav tako ne bodo moteči naši zvonovi. Hkrati bi bila cerkev na tem mestu opazna še za druge predstavnike pravoslavne vere (Makedonce, Ruse, Grke, Bolgare...), ki bi se peljali mimo, ali živijo v našem okolju. Zato smo lokacijo ocenili kot idealno, kar pa ne moremo reči za ponujeno alternativno rešitev v Olmu, kjer je parcela le kakih 20 ali 30 metrov od stanovanjskih hiš in blokov. Mislim, da bo koprski župan kmalu dobil metropolitov odgovor,« je povedal paroh MandićSeveda je nekaterim Koprčanom omenjena parcela nekakšen trn v peti že zato, ker jo je bivši župan Boris Popovič na javni dražbi prodal z namenom za sakralni objekt lani novembra, torej v volilnem času, in so mnogi takšno prodajo parcele razumeli kot predvolilno potezo, neprimerno za čas volitev. Parcelo je kupilo ljubljansko gradbeno podjetje KPL v lasti Mladena Milanovića po izklicni ceni, to je 152.000 evrov, kolikor je bila ocejena v velikosti 1511 kvadratnih metrov. Ob tej parceli pa je še za 1500 kvadratnih metrov občinske zemlje, s čimer bi cerkev pridobila še dodatne javne površine.