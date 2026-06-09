Pravosodje potrebuje mir za reformo

Slovenskega pravosodja se je zaradi sodnih postopkov proti sedanjemu premieru na desni strani desnega političnega pola oprijel slabšalni izraz krivosodje. Čeprav so ravno oprostilne sodbe zoper Janšo za desno usmerjen del slovenskega volilnega telesa lahko dokaz, da pravica na koncu sojenja obstaja tudi na slovenskih sodiščih, se je v preteklih letih – tudi s protestniki pred sodišči in »krivosodno« retoriko – ustvarjal pritisk na sodstvo in zaposlene v njem.

Delno razelektritev je prineslo znotrajkoalicijsko deljenje resorjev, ko je pravosodje pripadlo Demokratom, ti pa so za ministra postavili kariernega diplomata na Danskem Mihaela Zupančiča.