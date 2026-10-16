Prazne police humanitarnega skladišča: zmanjkalo je celo riža in testenin

Humanitarnemu skladišču Zveze Anita Ogulin je prvič po več letih zmanjkalo celo osnovnih živil, kot sta riž in testenine. Medtem ko povpraševanje po pomoči s hrano vztrajno narašča, so donacije vse redkejše, zaradi višjih cen pa lahko organizacija z enakimi finančnimi sredstvi kupi manj živil kot v preteklosti.

V okviru svojih humanitarnih programov vsak mesec s paketi pomoči oskrbijo približno 200 družin z mladoletnimi otroki. Posamezen paket je vreden okoli 70 evrov, poleg hrane pa vsebuje tudi izdelke za osebno higieno in čiščenje. Z njimi želijo družinam omogočiti pripravo različnih obrokov in jih razbremeniti vsaj enega večjega nakupa v trgovini.

»Naše skladišče je tako rekoč prazno. Prvič po več letih nam je zmanjkalo celo tako osnovnih živil, kot so riž in testenine. To so stvari, ki smo jih tudi ob pomanjkanju drugih izdelkov vedno imeli na zalogi,« je povedala Tina Plevnik, koordinatorica humanitarnega programa Botrstvo v Sloveniji.

FOTO: Oste Bakal

Hrano zagotavljajo izključno z donacijami posameznikov in podjetij. Te prispeva­jo v obliki živil ali denarja, s katerim organizacija sama kupi tisto, česar primanjkuje. Največ donacij običajno prejmejo decembra, ko jim uspe napolniti skladišče za prihodnje mesece, med letom pa jih je bistveno manj. V zadnjih letih so se že večkrat srečali z večjim pomanjkanjem, vendar tako izrazitih težav ne pomnijo.

Med prejemniki pomoči vse več zaposlenih

Spreminja se tudi profil družin, ki potrebujejo pomoč. Na Zvezi Anita Ogulin so že pred pandemijo opažali vse več prošenj zaposlenih staršev, po pandemiji in ob naraščajočih življenjskih stroških pa so med tistimi, ki jim pomagajo, začeli prevladovati revni zaposleni.

»Trenutne razmere so skrb vzbujajoče, saj zaposlitev številnim družinam ne zagotavlja več finančne varnosti,« je opozorila predsednica zveze Alenka Petkovšek. Kot je pojasnila, številne družine živijo na robu, kjer jih od hujše stiske loči že večji nepredvideni strošek, podražitev najemnine, dolgotrajna bolezen ali ločitev.

Nekaterim s skromnim življenjem in skrbnim ravnanjem z denarjem še uspeva preživeti mesec, vendar morajo občasno odložiti plačilo položnic ali izpustiti kakšen obrok. Ko se pojavi nepredvideni strošek, se lahko njihovo finančno ravnovesje hitro poruši.

Vse bolj pereča postaja tudi prehranska negotovost. Medtem ko je bila pomoč s prehranskimi paketi nekoč predvsem ena od oblik podpore družinam v širši socialni ali finančni stiski, se zdaj vse pogosteje obračajo nanje tudi gospodinjstva, ki kljub rednim prihodkom in plačevanju obveznosti nimajo dovolj denarja za vse osnovne življenjske potrebščine.

»Ker se zavedajo, da lahko neplačane položnice vodijo v dolgove, izvršbe, odklop elektrike ali celo izgubo doma, dajejo prednost plačilu teh obveznosti, varčujejo pa pri hrani. V takšnih primerih se starši pogosto odpovejo lastnim obrokom, da bi imeli vsaj njihovi otroci dovolj hrane,« je pojasnila Plevnikova.

FOTO: Blaž Samec

Pomoč ne more nadomestiti sistemskih rešitev

Prehranska stiska je pogosto povezana z drugimi težavami, od nesorazmerja med prihodki in življenjskimi stroški do energetske revščine in stanovanjske problematike. Na Zvezi Anita Ogulin zato poudarjajo, da je za dolgoročno zmanjševanje revščine potreben celovit pristop.

»Humanitarna pomoč lahko družino v kritičnem trenutku pomembno razbremeni in prepreči poglabljanje stiske, ne more pa nadomestiti sistemskih rešitev, ki bi ljudem omogočile dostojno življenje,« so poudarili.

Ob svetovnem dnevu hrane in svetovnem dnevu boja proti revščini, ki ju zaznamujemo 16. in 17. oktobra, zveza poziva posameznike in podjetja k donacijam osnovnih živil z daljšim rokom uporabe ter izdelkov za osebno higieno in gospodinjstvo.

Donacije je mogoče prinesti v skladišče Zveze Anita Ogulin na Zaloški cesti 54 v Ljubljani ali jih poslati po pošti. Za sprejem donacij so na voljo ob ponedeljkih med 8. in 18. uro ter ob torkih in petkih med 8. in 16. uro. Prispevati je mogoče tudi s SMS-sporočilom VERIGA5 ali VERIGA10 na številko 1919, s čimer namenite pet oziroma deset evrov za nakup hrane družinam v stiski.