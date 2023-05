Prazne postelje zaradi pomanjkanja osebja

V nadaljevanju preberite:

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so na začetku tega leta na podlagi ankete ocenili, da je zaradi pomanjkanja delavcev praznih od 700 do 750 mest v domovih za starejše občane, zdaj pa je ta številka po navedbah Denisa Sahernika predvidoma že okoli tisoč. Običajna čakalna doba za sprejem v dom starejših občanov je po njegovih besedah do treh mesecev, v posameznih domovih pa je lahko tudi leto ali več, še posebno če gre za enoposteljno sobo v varovani bivalni enoti za osebe z demenco. V evidenci je čakajočih na nujni sprejem v dom starejših občanov 16.397 prosilcev, a ta podatek ne izraža realnega stanja, meni Sahernik. »Številni prosilci vlagajo prošnje v več domov in pogosto se tudi izkaže, da se želijo zgolj postaviti v vrsto. Ocenjujemo, da je realno število čakajočih do dva tisoč,« zatrdi.