Praznik dela v znamenju pozivov k zaščiti delavcev

Prvomajske praznike mnogi izkoriščajo za krajše počitnice, a teh letos zaradi omejitev ob epidemiji ni. Bodo pa zaradi prenehanja prepovedi gibanja zunaj občin, dovoljeni vsaj dnevni izleti, seveda ob upoštevanju primerne razdalje do drugih.

Minister Cigler Kralj upa, da so si delodajalci zapomnili, kako težko je najti dobrega delavca

Prizori množičnih praznovanj so letos ob strani. Svobodni sindikati so letos ljudi pozvali, da na balkon ali okno kot simbol delavskega boja obesijo rdečo zastavo ali rdečo majico. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

Praznovanje današnjega mednarodnega praznika dela, 1. maja, ki ga obeležujemo že 130 let, bo zaradi epidemije covida-19 okrnjeno, a njegovo sporočilo kljub temu ostaja aktualno. Pravice delavcev ne smejo biti kršene, poudarjajo sindikati.Trenutna kriza je po mnenju Zveze svobodnih sindikatov Slovenije dodatno razgalila problem prekarnih oblik zaposlovanja, pokazala je na nujnost varnega in zdravega dela ter pomen kakovostnih javnih storitev, denimo zdravstva, je ob prazniku poudarila predsednica zvezeV Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam pa menijo, da bo po krizi zaradi epidemije na posebni preizkušnji solidarnost. Po napovedi njihovega predsednikabodo zahtevali solidarnost kapitala in delodajalcev z delavci in družbo, v kateri delujejo in od katere tudi prejemajo.Zaposleni tudi v aktualni krizi niso sami, vlada pa dela vse, da bi zaščitila delovna mesta, je v poslanici pred praznikom zapisal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ob tem je izrazil upanje, da so si delodajalci zapomnili, kako težko je najti dobrega delavca.Predsednik republikebo v počastitev praznika danes nagovoril državljane, pridružila pa se mu bo predsednica svobodnih sindikatov Jerkičeva.V predsednikovem uradu so tradicijo dnevov odprtih vrat v predsedniški palači prilagodili trenutnim razmeram in pripravili posodobljen virtualen sprehod po predsednikovih protokolarnih in delovnih prostorih, ki je objavljen na uradni spletni strani predsednika. V počastitev državnega praznika bo pred predsedniško palačo med 9. in 21. uro postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa bo tradicionalno obeleževanje praznika s prvomajskimi budnicami in prireditvami okrnjeno. Gasilci bodo posnetke budnic predvajali z gasilskih vozil. Tako bo tudi v Velenju. Sirene v okviru preverjanja sistema za javno alarmiranje pa se bodo v tem mestu ob 12. uri oglasile v podporo zaposlenim v Gorenju.Mednarodni praznik dela so določili leta 1889 v spomin na delavce v Chicagu v ZDA, ubite v izgredih za delavske pravice tri leta prej. Obeleževati so ga začeli leta 1890.