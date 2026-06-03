Praznik v tujini, kaos pri nas: gneča na cestah že od četrtka naprej

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    Slovenija

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    Promet bo dodatno obremenilo lepo vreme. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
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    R. I.
    3. 6. 2026 | 13:49
    3. 6. 2026 | 14:03
    3:54
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    Pred Slovenijo je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letošnjem letu. V četrtek, 4. junija, bodo zaradi praznika svetega rešnjega telesa dela prost dan imeli na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije, delu Švice in na Poljskem. Zato se že v dopoldanskih urah napoveduje povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, so sporočili iz Javne agencije RS za varnost prometa.

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    Mesec dni po 11-urni zapori avtoceste uprava odgovarja, kje je bila veterinarka

    Po napovedih bo promet dodatno okrepilo tudi lepo vreme, zaradi katerega se pričakuje več obiskovalcev turističnih in izletniških krajev. V nedeljo je pričakovati zelo visoko gostoto prometa v nasprotni smeri, predvsem od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

    Daljši potovalni časi in zastoji so predvideni na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred mejnimi prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje.

    Vozniki naj bodo odgovorni in strpni

    Agencija za varnost prometa ob začetku poletne sezone poziva voznike k odgovorni in strpni vožnji. Pred odhodom na pot svetuje preverjanje tehnične brezhibnosti vozila, spremljanje prometnih informacij ter prilagajanje vožnje razmeram na cesti. Ob približevanju delovnim zaporam naj vozniki zmanjšajo hitrost, ohranjajo varnostno razdaljo in upoštevajo prometno signalizacijo.

    Če voznik ugotovi, da vozi v napačno smer, ne sme obračati vozila ali voziti vzvratno. FOTO: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
    Če voznik ugotovi, da vozi v napačno smer, ne sme obračati vozila ali voziti vzvratno. FOTO: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
    Posebno opozorilo namenjajo ravnanju ob okvari vozila na avtocesti. Če je mogoče, naj voznik vozilo umakne na odstavni pas, vključi vse štiri smerne utripalke in pred izstopom obleče odsevni telovnik. Potniki naj vozilo čim prej zapustijo in se umaknejo za zaščitno ograjo, kjer počakajo na pomoč. Za pomoč je na voljo številka 1970, v nujnih primerih pa številka 112.

    Agencija opozarja tudi na nevarnost vožnje v napačno smer po avtocesti, ki lahko povzroči hude prometne nesreče. Vozniki, ki ugotovijo, da vozijo v nasprotno smer, ne smejo obračati vozila ali voziti vzvratno, temveč morajo vozilo čim prej varno ustaviti zunaj prometnega toka, se umakniti na varno in o dogodku obvestiti policijo na številko 113.

    Opozorilo tudi pred dopusti in potovanji

    Poletni čas tradicionalno prinaša več prometa zaradi dopustov in turističnih potovanj. Voznikom zato svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti, na daljših vožnjah redno počivajo ter dosledno vzdržujejo varnostno razdaljo.

    Ob lepem vremenu je na cestah tudi več ranljivih udeležencev v prometu. Ker ta teden poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, Agencija za varnost prometa voznike poziva k dodatni previdnosti v odnosu do kolesarjev, uporabnikov e-skirojev, mopedistov in motoristov. Posebno pozornost naj namenijo zavijanju, vključevanju v promet, odpiranju vrat vozila in prečkanju kolesarskih površin.

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    K večji varnosti pozivajo tudi ranljive udeležence v prometu. Ti naj uporabljajo zaščitno opremo, skrbijo za svojo vidnost, upoštevajo prometna pravila in hitrost prilagajajo razmeram na cesti.

    Agencija poudarja, da je varnost v prometu skupna odgovornost vseh udeležencev ter da lahko z odgovornim ravnanjem, strpnostjo in medsebojnim spoštovanjem prispevamo k varnejšim potem v času povečanega prometa.

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