Praznik za Slovence bo vrnitev Narodnega doma

»Za nas je uvedba tega praznika boleča. Gre za instrumentalizacijo zgodovinskega dogajanja, ki ima žal izhodišče v fašizmu. Slovenci na partizansko osvoboditev Trsta nikakor ne moremo gledati kot na okupacijo ozemlja, kjer smo bili rojeni,« trdi italijanska senatorica slovenskega rodu Tatjana Rojc. Jutri bodo namreč v Trstu na novo proslavili dan, ko so jugoslovanski vojaki leta 1945 zapustili mesto.»Naše uporništvo proti fašizmu je bilo skoraj stoodstotno. Pri nas ni bilo nobene kolaboracije, saj se je upor začel leta 1920, s požigom Narodnega doma, deset let pozneje pa se je zgodil prvi tržaški proces in so padli bazoviški ...