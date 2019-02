Praznovali bodo vstop v leto prašiča

Ljubljana – V ljubljanskem domu starejših občanov Fužine bodo danes praznovali kitajsko novo leto in vstop v leto prašiča, kot je zapisano v kitajskem horoskopu. Direktorica doma Bojanka Genorio pravi, da so novo leto po naše že praznovali, do Kitajske je predaleč in za upokojenski žep predrago, zato se se odločili, da bodo kitajsko novo leto praznovali kar doma.



Že dopoldne ob 10.30 bodo stanovalce in zaposlene v fužinskem domu v sodelovanju s Konfucijevim inštitutom v Ljubljani, ki deluje pod okriljem Državnega urada za kitajski jezik s sedežem v Pekingu (Hanban), obiskali kitajski študentje, jih naučili izdelovati kitajske vozle in pisati kitajsko abecedo. Skupaj bodo pripravljali in pili kitajski čaj iz kitajskega porcelana in cvrli rakov čips.



Popoldne, od 16.30, bodo ob zvokih kitajske glasbe nazdravili z riževim vinom, se naučili nekaj plesnih korakov s pahljačami, občudovali tekmovalca v bitki talentov mojstra Djordje Jovanoviča v izdelavi origamov in se tudi sami naučili te zanimive tehnike ter se preizkusili v veščini gibanja taijiquan (izgov. taj dži čuen).



Zvečer jih čaka prava kitajska večerja, ki jo bodo pripravili kuharji restavracije Cesarsko mesto. Vse, ki jih zanima, kako Kitajci nazdravijo in si voščijo srečno novo leto ter kaj nam prinaša leto prašiča po kitajskem horoskopu, vabijo, da se jim pridružijo.