V Mali dvorani Hale Tivoli so praznovali 20 let programa POTA. Dogodek se je začel z govorom misijonarja Pedra Opeke, povezovala pa sta ga Bernarda Žarn in Rok Škrlep, so sporočili z zavoda Katoliška mladina.

V uvodu je prostovoljka programa Barbara Kodba zapela slovensko himno, obiskovalci so si nato lahko ogledali posnetke z misijonov, spremljalo pa jih je branje odlomka iz Prvega pisma Korinčanom.

Pedro Opeka je obiskovalce blagoslovil in skupaj z njimi zapel Zahvalno pesem. FOTO: Blaž Samec

Po ogledu filma je na oder stopil Opeka, ki je z zbranimi delil osebno izkušnjo s poti v Slovenijo, ko je na vlaku v Parizu srečal štiri ljudi iz Afrike. Ganili so ga njihova prijaznost, spoštovanje do starejših in pripravljenost pomagati. Mlade je nato spodbudil, naj se ne bojijo biti dobri.

Katoliška mladina je nogometno tekmo pripravila v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije, na njej pa so zaigrali nekdanji slovenski reprezentanti ter člani duhovniške nogometne ekipe Pax.

FOTO: Blaž Samec

Večer so spremljali tudi glasbeni nastopi. Pedro Opeka je obiskovalce blagoslovil in skupaj z njimi zapel Zahvalno pesem.

S pesmijo »Pojdi med ljudi« v izvedbi Rapha Worship pa so organizatorji zbrane povabili, da veselo novico evangelija z besedami in dejanji ponesejo med ljudi, ki jih srečujejo vsak dan.