Prebežniki so le za šestino Slovencev priložnost in ne grožnja za Evropo

V nadaljevanju preberite:

Agencija Valicon je pri več kot tisoč anketiranih preverjala tudi razpoloženje javnosti do migrantskega vprašanja. V javnomnenjski poizvedbi je preverjala, ali se vprašani strinjajo s trditvijo, da prebežniki, ki prihajajo v Evropo, ne pomenijo grožnje, ampak priložnost. Kaj so pokazali odgovori? Da so prebežniki priložnost za Evropo, se strinja presenetljivo malo anketiranih – manj kot šestina vprašanih (15,6 odstotka) je namreč odgovorila, da so priložnost, medtem ko jih veliko več kot polovica meni, da prebežniki za Evropo niso priložnost. Kaj še kažejo podatki Valicona?

Če bo migrantski val postal dolgotrajen pojav, bo gotovo vplival na politično podporo strankam. Za danes je sicer sklicana izredna seja parlamentarnega odbora za notranjo politiko, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali »o ustavitvi nezakonitih migracij in ukrepih za učinkovito zaščito meje«. Nezakonito prehajanje schengenske meje je največji varnostni izziv za Slovenijo in tudi druge države EU, so zapisali v SDS v zahtevi za sklic. V stranki bi na mejo znova poslali Slovensko vojsko.