Prebilič gotovo v Bruselj, na račun SDS morda tudi Stevanović

V nadaljevanju preberite:

V Delu objavljamo najnovejšo anketo inštituta Mediana, čez teden dni pa bomo pred sobotnim volilnim molkom objavili še rezultate zadnjega merjenja razpoloženja volilnega telesa za našo medijsko hišo.

Anketa kaže, da bi SDS dobila štiri evropske poslance, Gibanje Svoboda dva, po enega poslanca pa Vesna, SD in NSi. Analiza podatkov kaže, da bi zunajparlamentarna stranka Resni.ca – če bi dobila še nekaj glasov, gre za manj kot dva tisoč glasov volivk in volivcev – SDS lahko »odvzela« enega poslanca in v evropski parlament poslala svojega predstavnika.

Koliko podpore imajo posamezne stranke in kaj pravi Vladimir Prebilič, nosilec liste stranke Vesne - zelene stranke, na to, da so na tretjem mestu po podpori in da jim za zdaj kaže bolje kot koalicijskima SD in Levici? Kakšna bo volilna udeležba in kolikšen delež je neopredeljenih?