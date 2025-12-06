Prebilič sporočil: Prerod na volitve s samostojno listo

Stranka Prerod se bo spomladi na volitve v DZ podala s samostojno listo, je danes v Ljubljani odločil svet stranke. Prerod je tu zato, da skuša povrniti zaupanje volivcev v levosredinsko politiko, je odločitev utemeljil predsednik stranke Vladimir Prebilič in se ob tem zahvalil predsedniku SD Matjažu Hanu za povabilo k razmisleku o skupni listi.

Prebilič je sicer prepričan, da bodo tako s SD kot z ostalimi strankami na levi sredini našli način, kako se bodo pogovarjali v prihodnje. Kot je pojasnil v današnji izjavi za medije, ga je svet zato danes pooblastil, da predsednike levosredinskih strank povabi na srečanje in pogovor oz. »da vodi pogovore z vsemi programsko sorodnimi strankami o oblikovanju programskih stališč in povolilnem sodelovanju«.

Od sveta je dobil tudi pooblastilo za poziv predsednici republike Nataši Pirc Musar k pripravi srečanja vseh političnih akterjev v državi, »zlasti vsled zelo velikih geopolitičnih sprememb«. V Prerodu si na tem srečanju želijo kompromisa o najpomembnejših nacionalnih interesih države, ki bi jih nato vsi zagovarjali v naslednjem sklicu DZ.