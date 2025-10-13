  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Prebiličevi si želijo z novo stranko preroditi Slovenijo

    V stranki Vladimirja Prebiliča se samodeklarirajo kot levosredinska politična skupnost, ki zavrača logiko dveh polov.
    Logotip Prebiličeve stranke – iz enega stebla rasteta dva mlada lipova lista v obliki srca. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Logotip Prebiličeve stranke – iz enega stebla rasteta dva mlada lipova lista v obliki srca. FOTO: Črt Piksi
    Uroš Esih
    13. 10. 2025 | 05:00
    13. 10. 2025 | 08:24
    3:46
    A+A-

    Prerod – stranka Vladimirja Prebiliča je nova politična stranka, ki jo bo evropski poslanec skupaj s somišljeniki ustanovil v sredo v Kočevju. Iz temeljne programske listine nove stranke je mogoče razbrati, da se programsko umešča v politično sredino, kjer je več poudarka na ustvarjalnem posamezniku kot skupnostnih politikah in vrednotah.

    »Preròd – je močna staroslovanska beseda, ki v sebi nosi sporočilo preporoda ali začetka nove poti. Na vsebinski ravni govori o spremembi na bolje, o želji do ponovne izgradnje medsebojnega zaupanja in kako z novo politiko poenotiti skupnost kot predpogoj za pot v boljšo prihodnost.« Tako v Prebiličevem krogu, kjer glavne strateške poteze vlečeta svetovalec Matija Sevšek in direktor Agencije Arih Igor Arih, pojasnjujejo izbiro imena stranke.

    Stranka Prerod je pripravljena na koalicijsko sodelovanje z levosredinskimi silami in z zmernim delom desne sredine.

    Spomnimo, Prebiličevi so najprej želeli stranko poimenovati Gremo!, a se je izkazalo, da je z istoimensko listo na lokalnih volitvah že nastopil sedanji župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič. »Prerod Slovenije ni izbira – je nuja. Potrebujemo spremembo politične kulture: od spopadov k sodelovanju, od besed k izvedbi in od politike preživetja k strateški državi, ki zna povezati ljudi, znanje in vire v skupni cilj, ki je moderna, solidarna in varna Slovenija,« lahko beremo tudi v temeljni programski listini, ki predstavlja osnovo za volilni program, ki ga bo pripravila strokovna projektna skupina. To koordinira Brane Golubovič, nekdanji vodja poslanske skupine LMŠ.

    Koncept Prebiličeve stranke »temelji na zavrnitvi logike dveh polov, kjer je konflikt glavno sredstvo politične mobilizacije: Ne želimo si biti ena od strani istega kovanca, katerega vrednost temelji na večnem sporu.« Nekdanji kočevski župan se je že izjasnil, da s stranko SDS in Robertom Golob ne vidi možnosti za sodelovanje.

    Več o politični profilaciji nove stranke je mogoče prebrati tudi v njihovem manifestu za novo politično kulturo, kjer napovedujejo, da bodo levosredinska stranka, »pripravljena na povezovanje in koalicijsko sodelovanje z levosredinskimi političnimi silami«. Pri zadevah, ki pomenijo ključne ukrepe za delovanje in napredek države, bodo odprti »za sodelovanje z zmernim delom desne sredine«.

    Prebiličevi se samodeklarirajo kot levosredinska politična skupnost, ki temelji na sodelovanju, znanju in odgovornosti: »Zavračamo populizem in skrajnosti ter verjamemo, da je mogoče združiti gospodarsko svobodo s socialno pravičnostjo.«

    Napovedujejo, da bodo spremenili način vodenja države in vpeljali programski proračun. Uvesti bi hoteli »strateško vodenje, utemeljeno na podatkovno podprtem odločanju, jasnih kazalnikih uspeha, pregledni porabi sredstev, stalnem izboljševanju javnih storitev ter razumljivem in odgovornem pojasnjevanju odločitev«.

    Za hitrejši razvoj države je treba zagotoviti »predvidljivo okolje, učinkovite institucije, jasno zakonodajo, dostop do kapitala, ciljne razvojne spodbude, digitalno infrastrukturo in stabilno delovno silo«.

    stranke, volitve, Vladimir Prebilič, program, kongres, politična sredina

